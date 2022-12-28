Россияне обстреляли село в Херсонской области: ранены три человека, в том числе 14-летний ребенок – ОП

"Из-за вражеских обстрелов пострадали три человека. Среди них 14-летний ребенок с минно-взрывной травмой", – говорится в сообщении.

Все раненые доставлены в больницы.

По данным ОВА, накануне, 27 декабря, российские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию области и 23 раза – город Херсон, в результате атак ранены три человека.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что туда вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.