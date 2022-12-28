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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области за сутки три человека ранены из-за российских обстрелов – ОВА

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В числе прочего россияне 27 декабря обстреляли родильное отделение больницы
В числе прочего россияне 27 декабря обстреляли родильное отделение больницы
Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

Российские войска за сутки 27 декабря десятки раз атаковали Херсон и Херсонскую область, ранены три человека. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Ярослав Янушевич.

По информации чиновника, территорию региона оккупанты обстреляли 50 раз. 

"Мирные населенные пункты области подвергались атакам из артиллерии, РСЗО, минометов и танков", – написал Янушевич.

Он отметил, что город Херсон враг атаковал 23 раза. Вражеские снаряды попали в медицинское учреждение, детсад, хлебзавод, складские помещения, частные и многоквартирные дома.

"За прошедшие сутки из-за российских обстрелов три человека получили ранения разной степени тяжести", – добавил глава ОВА.

Мэр Олешек Херсонской области Евгений Рищук сообщал, что в результате обстрела города один человек погиб и пятеро ранены. Почему эти данные не вошли в статистику Янушевича, неизвестно; вероятно, обстрел был ночью и их засчитали за предыдущие сутки. 

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что туда вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Теги: Херсон, Херсонская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, Олешки
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