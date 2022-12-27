Россияне обстреляли Олешки Херсонской области, есть погибший и раненые

"В результате обстрелов оккупантами города Олешки повыбивало окна в многоэтажке Жилпоселок, 5а. К сожалению, пятеро ранены и один человек убит", – написал Рищук.

Об обстреле города он сообщал также этой ночью. Тогда, по информации Рищука, обошлось без жертв.

"Обстрелы производились из леса в районе населенного пункта Винрассадник. Прилеты были в районе многоэтажек на улице Восточной и в частном секторе. В многоэтажках разбиты окна и повреждены крыши в частном секторе. Исчезла электроэнергия", – отмечал мэр.