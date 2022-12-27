Россияне обстреляли Олешки Херсонской области, есть погибший и раненые

"В результате обстрелов оккупантами города Олешки повыбивало окна в многоэтажке Жилпоселок, 5а. К сожалению, пятеро ранены и один человек убит", – написал Рищук.
Об обстреле города он сообщал также этой ночью. Тогда, по информации Рищука, обошлось без жертв.
"Обстрелы производились из леса в районе населенного пункта Винрассадник. Прилеты были в районе многоэтажек на улице Восточной и в частном секторе. В многоэтажках разбиты окна и повреждены крыши в частном секторе. Исчезла электроэнергия", – отмечал мэр.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в областной центр 14 ноября.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.
За сутки 24 декабря россияне 71 раз обстреляли территорию Херсона и области, в том числе нанесли массированный удар по центру Херсона. Оккупанты били по жилым кварталам и домам. В регионе 16 человек погибли, 64 были ранены.
В последующие дни оккупанты также не прекращали обстреливать Херсонскую область, включая облцентр.