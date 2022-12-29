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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры в Киевской области – прокуратура

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Правоохранители фиксирует ущерб от обстрелов со стороны РФ
Правоохранители фиксирует ущерб от обстрелов со стороны РФ
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Прокуроры, следователи и эксперты документируют последствия ракетной атаки России на Киевскую область 29 декабря и фиксируют причиненные повреждения. Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.

Прокуроры и эксперты фиксируют последствия очередной массированной атаки на Киевскую область, начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны, говорится в сообщении.

По данным следствия, 29 декабря военные РФ, в очередной раз нарушая нормы международного гуманитарного права, совершили ракетную атаку на Киевскую область. В результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры, а также частные жилые дома и транспортные средства.

По предварительным данным, пострадавших нет, информация уточняется.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба ранее сообщил, что есть разрушения зданий в нескольких районах области, однако пострадавших нет. По его данным, над областью было сбито до 20 ракет.

Повреждено 10 частных домов в Бучанском районе, один – в Вышгородском. Также в Фастовском районе обломками повреждено одно медицинское учреждение. По словам Кулебы, без электроснабжения остаются около 180 тыс. абонентов в области. По решению "Укрэнерго" действуют экстренные отключения.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что ПВО сбила все 16 ракет, которые были выпущены по Киеву. Также он заявил, что в результате вражеского обстрела столицы пострадало три человека. Мэр предупредил о возможных перебоях со светом и водой, призвал сделать запасы воды и зарядить все необходимые устройства.

После атак 40% потребителей столицы остались без электричества.

Контекст:

Утром 29 декабря воздушная тревога была объявлена по всей Украине, власти предупредили о ракетной угрозе.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что атака велась с разных направлений с самолетов стратегической авиации и кораблей.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что, по предварительным данным, оккупанты выпустили по Украине 69 ракет, 54 из них сбили.

В Одесской, Ивано-Франковской, Львовской областях и в Харькове есть попадания по инфраструктуре. Для атаки по Харькову оккупанты использовали ракеты С-300.

Министр энергетики сообщил об "определенных повреждениях объектов генерации и электросетей".

Теги: прокуратура, Киевская область, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, Офис генпрокурора
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