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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия утром ударила ракетами по 10 областям Украины, повреждено 38 объектов – ГСЧС

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По данным Хорунжего, в результате утренних ракетных ударов по Украине пять человек ранены, информация уточняется
По данным Хорунжего, в результате утренних ракетных ударов по Украине пять человек ранены, информация уточняется
Фото: mediacenter.org.ua

Утром 29 декабря Россия атаковала 10 областей Украины, ранены не менее пяти человек. Об этом сообщил на брифинге, который транслировал медиацентр "Украина – Укринформ" пресс-офицер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.

"В результате массированных ракетных ударов было поражено 10 областей, повреждено 28 объектов. Из них 18 – это частные жилые дома, остальные – объекты критической инфраструктуры... В результате обстрелов у нас травмированы трое мужчин, одна женщина и один ребенок", – заявил Хорунжий.

Областные власти сообщали о попаданиях в значительно меньшем числе регионов, но во многих областях ракеты не долетели, сбитые украинской ПВО.  

Так, пресс-офицер отметил, что в Киеве в оперативно-координационный центр ГСЧС поступили сообщения о попаданиях сразу по нескольким адресам в четырех районах. Выяснилось, что причины разрушений – упавшие обломки сбитых ракет. 

В Дарницком районе в результате падения обломка сбитой ракеты начался пожар, разрушен двухэтажный жилой дом и кровля еще одного дома. Медики госпитализировали двух человек, спасенных из-под обломков, и 14-летнюю девушку, которая и вызвала спасателей.

В Печерском районе обломки ракеты упали на детскую площадку и еще по двум адресам. В Голосеевском районе обломки сбитой ракеты упали рядом с автомобилем, а в Соломенском  – на крышу пятиэтажного жилого дома. В этих случаях обошлось без жертв и пострадавших. 

К ликвидации последствий обстрелов привлекли около 100 спасателей, более 15 единиц техники. ГСЧС подключила 87 генераторов для обеспечения электроэнергией социальных объектов и объектов критической инфраструктуры.

"На местах еще работают наши спасатели. Они проводят поисковые и аварийно-спасательные работы. Информация о пострадавших по всей Украине уточняется",  добавил Хорунжий.

Уже после этого брифинга глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате повторных обстрелов региона два человека погибли и двое ранены. 

Контекст:

Утром 29 декабря РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Согласно предыдущим подсчетам "Укрэнерго", атака стала 10-й за последние три месяца. По предварительным данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ выпустила по Украине 69 ракет, 54 из них сбила ПВО.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что атака велась с разных направлений с самолетов стратегической авиации и кораблей. 

Попадания по инфраструктуре есть в ОдесскойИвано-Франковской, Львовской и Киевской областях, а также в Харькове. В Киеве обломками сбитых ракет были повреждены частные дома, есть пострадавшие

Министр энергетики сообщил об "определенных повреждениях объектов генерации и электросетей" и предупредил, что будут происходить аварийные отключения света. 

Теги: Киев, ГСЧС, раненые, спасатели, обстрелы, Дарница, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, разрушения, инфраструктура
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