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Три человека погибли, еще шесть получили ранения в результате ракетного удара России по Украине – Монастырский

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В результате ракетного удара России по Украине ранение получил ребенок, отметил Монастырский
В результате ракетного удара России по Украине ранение получил ребенок, отметил Монастырский
Фото: mvs.gov.ua

В результате массированного ракетного удара России по Украине 29 декабря погибло три человека.

Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Сколько беды ракеты приносят – мы, к сожалению, ощущаем это почти каждый день в том или ином регионе страны… Если мы говорим о сегодняшних обстрелах, то имеем на данный момент трех человек, которые погибли, и шесть раненых, в том числе ребенок", – сказал глава МВД.

В результате обстрела оккупантами в Киеве пострадало три человека, в том числе 14-летняя девочка, сообщил мэр Виталий Кличко. В Харьковской ОВА проинформировали о гибели двух человек, еще один госпитализирован.

Контекст:

Утром 29 декабря РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. По предварительным данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ выпустила по Украине 69 ракет, 54 из них сбила ПВО. Кроме того, ночью ВСУ уничтожили 11 дронов-камикадзе Shahed-131/136 на восточном направлении, проинформировало командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Россия атаковала 10 областей Украины, повреждено 28 объектов, из них 10 – критической инфраструктуры, рассказали в ГСЧС.

Министр энергетики сообщил об "определенных повреждениях объектов генерации и электросетей" и предупредил, что будут происходить аварийные отключения света.

Теги: Россия, МВД, Украина, обстрелы, ракеты, Денис Монастырский, ребенок, погибшие, ранение
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