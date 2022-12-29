Три человека погибли, еще шесть получили ранения в результате ракетного удара России по Украине – Монастырский

Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Сколько беды ракеты приносят – мы, к сожалению, ощущаем это почти каждый день в том или ином регионе страны… Если мы говорим о сегодняшних обстрелах, то имеем на данный момент трех человек, которые погибли, и шесть раненых, в том числе ребенок", – сказал глава МВД.

В результате обстрела оккупантами в Киеве пострадало три человека, в том числе 14-летняя девочка, сообщил мэр Виталий Кличко. В Харьковской ОВА проинформировали о гибели двух человек, еще один госпитализирован.