В Генштабе ВСУ рассказали о количестве российских обстрелов территории Украины 29 декабря

Кроме этого, оккупанты совершили 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенным пунктам на линии разграничения.

"Утром российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Противник осуществил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет к ЗРК С-300 по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры в восточных, центральных, западных и южных регионах Украины. По уточненным данным, было применено 69 крылатых ракет. Силы обороны Украины уничтожили 54 из них", – говорится в сообщении.

Также войска РФ из танков, минометов и артиллерии обстреляли районы населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях.