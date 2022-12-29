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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Генштабе ВСУ рассказали о количестве российских обстрелов территории Украины 29 декабря

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Оккупанты 29 декабря выпустили по Украине десятки ракет
Оккупанты 29 декабря выпустили по Украине десятки ракет
Фото: EPA

Российские оккупанты утром совершили массированный ракетный обстрел Украины, а кроме этого, нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара по украинской территории. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook 29 декабря.

Кроме этого, оккупанты совершили 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенным пунктам на линии разграничения.

"Утром российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Противник осуществил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет к ЗРК С-300 по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры в восточных, центральных, западных и южных регионах Украины. По уточненным данным, было применено 69 крылатых ракет. Силы обороны Украины уничтожили 54 из них", – говорится в сообщении.

Также войска РФ из танков, минометов и артиллерии обстреляли районы населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0qFapCEkyiySrantffNPyjbmGWZbmcMv2kse4L6oArxCrSKAAwks9cwshRJ6M5ATrl

Контекст:

Утром 29 декабря РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. По предварительным данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ выпустила по Украине 69 ракет, 54 из них сбила ПВО. Кроме того, ночью ВСУ уничтожили 11 дронов-камикадзе Shahed-131/136 на восточном направлении, проинформировало командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Россия атаковала 10 областей Украины, повреждено 28 объектов, из них 10 – критической инфраструктуры, рассказали в ГСЧС.

Министр энергетики сообщил об "определенных повреждениях объектов генерации и электросетей" и предупредил, что будут происходить аварийные отключения света.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, РСЗО, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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