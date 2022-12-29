ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маляр: РФ продолжает предоставлять будущему трибуналу доказательства того, что она террорист. Но у украинцев есть тайное оружие

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Маляр заявила, что у украинцев "есть тайное оружие это наша сила духа, национальное сознание, отвага и смелость"
Маляр заявила, что у украинцев "есть тайное оружие – это наша сила духа, национальное сознание, отвага и смелость"
Фото: mil.gov.ua

Своими действиями РФ продолжает доказывать, что является государством-террористом, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр после очередного массированного ракетного удара по Украине 29 декабря. Сообщение она опубликовала в Telegram.

"Неделю за неделей РФ продолжает предоставлять будущему трибуналу доказательства того, что она является страной-террористом и агрессором. Ракетные обстрелы и атаки БПЛА по гражданским объектам – единственное, что страна-террорист может противопоставить мощному и действенному оружию наших воинов на поле боя и всем украинцам, объединенным единственной целью – отстоять свою волю и свободу", –  написала Маляр.

В то же время, подчеркнула она, у украинцев "есть тайное оружие – это наша сила духа, национальное сознание, отвага и смелость".

"Именно они придают всем нам силы, чтобы преодолевать зло и при этом сохранять свет и эмпатию в сердце", – добавила Маляр.

Контекст:

Утром 29 декабря РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. По предварительным данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ выпустила 69 ракет, 54 из них сбила ПВО.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что атака велась с разных направлений с самолетов стратегической авиации и кораблей. 

По информации ГСЧС, Россия атаковала 10 областей Украины, повреждено 28 объектов, из которых 18 – это частные жилые дома, 10 – объекты критической инфраструктуры. 

Попадания по инфраструктуре есть в ОдесскойИвано-ФранковскойЛьвовской и Киевской областях, а также в Харькове. В Киеве обломками сбитых ракет были повреждены частные дома, есть пострадавшиеВ Донецкой области ракеты попали в интернат, где сейчас расположен центр размещения переселенцев.

Министр энергетики сообщил об "определенных повреждениях объектов генерации и электросетей" и предупредил, что будут аварийные отключения света. 

Теги: терроризм, Анна Маляр, война России против Украины, трибунал, ракеты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мир в Украине". Стивен Кинг озвучил самую большую мечту на 2023 год
"Мир в Украине". Стивен Кинг озвучил самую большую мечту на 2023 год
Дочь Ющенко показала сына, который учится в университете имени Шевченко
Дочь Ющенко показала сына, который учится в университете имени Шевченко
"Благодарю Вселенную, что живой". Melovin попал в ДТП. Фото
"Благодарю Вселенную, что живой". Melovin попал в ДТП. Фото
"Сказать, что ненавижу, – ничего не сказать". Бедняков сообщил, что оккупанты в Мариуполе снесли дом, в котором он вырос
"Сказать, что ненавижу, – ничего не сказать". Бедняков сообщил, что оккупанты в Мариуполе снесли дом, в котором он вырос
"Все потеряло всякий смысл". Каменских заявила о переоценке ценностей
"Все потеряло всякий смысл". Каменских заявила о переоценке ценностей
"С похуданием явный перебор". В сети обсуждают новое фото Тины Кароль в топе на тонких бретельках
"С похуданием явный перебор". В сети обсуждают новое фото Тины Кароль в топе на тонких бретельках
"Не случайно", "Дорогая карма, если что – у нас большой список". В Москве сосулька упала генералу на голову. Видео
"Не случайно", "Дорогая карма, если что – у нас большой список". В Москве сосулька упала генералу на голову. Видео
Суханов будет вести новое шоу на канале "1+1"
Суханов будет вести новое шоу на канале "1+1"
"Возвращения к развлекательному телевидению не будет никогда". Притула объявил о завершении карьеры телеведущего
"Возвращения к развлекательному телевидению не будет никогда". Притула объявил о завершении карьеры телеведущего
Жадан награжден медалью за содействие ВСУ
Жадан награжден медалью за содействие ВСУ
Ясинский показал 19-летнюю дочь, которая прилетела из США в Украину и встретила свой день рождения в укрытии
Ясинский показал 19-летнюю дочь, которая прилетела из США в Украину и встретила свой день рождения в укрытии
Крупин исполнил гимн Украины на скрипке. Видео
Крупин исполнил гимн Украины на скрипке. Видео
Притула о брате, который участвовал в освобождении Ирпеня: Когда они вышли, это был человек с черным лицом. И не потому, что оно было грязным
Притула о брате, который участвовал в освобождении Ирпеня: Когда они вышли, это был человек с черным лицом. И не потому, что оно было грязным
"Жизнь – это движение". 48-летняя экс-жена мэра Киева Кличко сделала селфи после пробежки
"Жизнь – это движение". 48-летняя экс-жена мэра Киева Кличко сделала селфи после пробежки
Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Мальдивах, обнародовав фото в мокром белье
Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Мальдивах, обнародовав фото в мокром белье
"Скоро у вас не только кролик будет из навоза, а и телефоны, еда, машины". В РФ из навоза слепили скульптуру – символ 2023 года
"Скоро у вас не только кролик будет из навоза, а и телефоны, еда, машины". В РФ из навоза слепили скульптуру – символ 2023 года
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот она – цена победы", "Такая стройная в жизни". Дзюдоистка Белодед сняла на видео часть своей тренировки (116270)
2
"Все, что было до, – была не любовь". 44-летняя Маляр рассказала о знакомстве с будущим мужем, которого встретила в 27 лет (109112)
3
"Я бы ложилась с ним и представляла, как он ласкал другую". Экс-жена Остапчука высказалась после того, как стало известно о его новой девушке (104547)
4
"Поженились?", "Единственный мужчина, который любил Иру". Билык в обнимку с Коляденко засветила обручальное кольцо. Видео (48021)
5
Крупин показал "самого бедного кума Зеленского" (43729)
6
"Давайте угадаем, как долго продлятся эти отношения", "Красивая пара". Бывший жених Лопес показал свою новую избранницу – фитнес-модель (38805)
7
"Сексуальность аж прет через фото", "Держите меня семеро". Квиткова устроила фотосессию в боди (35469)
8
Каменских и Потап после слухов о расставании вместе посетили рождественскую вечеринку (27687)
 
 
 
 