Маляр: РФ продолжает предоставлять будущему трибуналу доказательства того, что она террорист. Но у украинцев есть тайное оружие

"Неделю за неделей РФ продолжает предоставлять будущему трибуналу доказательства того, что она является страной-террористом и агрессором. Ракетные обстрелы и атаки БПЛА по гражданским объектам – единственное, что страна-террорист может противопоставить мощному и действенному оружию наших воинов на поле боя и всем украинцам, объединенным единственной целью – отстоять свою волю и свободу", – написала Маляр.
В то же время, подчеркнула она, у украинцев "есть тайное оружие – это наша сила духа, национальное сознание, отвага и смелость".
"Именно они придают всем нам силы, чтобы преодолевать зло и при этом сохранять свет и эмпатию в сердце", – добавила Маляр.
Утром 29 декабря РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. По предварительным данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ выпустила 69 ракет, 54 из них сбила ПВО.
В Воздушных силах ВСУ сообщали, что атака велась с разных направлений с самолетов стратегической авиации и кораблей.
По информации ГСЧС, Россия атаковала 10 областей Украины, повреждено 28 объектов, из которых 18 – это частные жилые дома, 10 – объекты критической инфраструктуры.
Попадания по инфраструктуре есть в Одесской, Ивано-Франковской, Львовской и Киевской областях, а также в Харькове. В Киеве обломками сбитых ракет были повреждены частные дома, есть пострадавшие. В Донецкой области ракеты попали в интернат, где сейчас расположен центр размещения переселенцев.
Министр энергетики сообщил об "определенных повреждениях объектов генерации и электросетей" и предупредил, что будут аварийные отключения света.