Маляр: РФ продолжает предоставлять будущему трибуналу доказательства того, что она террорист. Но у украинцев есть тайное оружие

Маляр заявила, что у украинцев "есть тайное оружие – это наша сила духа, национальное сознание, отвага и смелость" Фото: mil.gov.ua

"Неделю за неделей РФ продолжает предоставлять будущему трибуналу доказательства того, что она является страной-террористом и агрессором. Ракетные обстрелы и атаки БПЛА по гражданским объектам – единственное, что страна-террорист может противопоставить мощному и действенному оружию наших воинов на поле боя и всем украинцам, объединенным единственной целью – отстоять свою волю и свободу", – написала Маляр.

В то же время, подчеркнула она, у украинцев "есть тайное оружие – это наша сила духа, национальное сознание, отвага и смелость".

"Именно они придают всем нам силы, чтобы преодолевать зло и при этом сохранять свет и эмпатию в сердце", – добавила Маляр.