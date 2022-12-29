Президент Молдовы осудила ракетный удар РФ по Украине

Попадания по инфраструктуре есть в Одесской, Ивано-Франковской, Львовской и Киевской областях, а также в Харькове. В Киеве обломками сбитых ракет были повреждены частные дома, есть пострадавшие. В Донецкой области ракеты попали в интернат, где сейчас расположен центр размещения переселенцев.

Министр энергетики сообщил об "определенных повреждениях объектов генерации и электросетей" и предупредил, что будут происходить аварийные отключения света.