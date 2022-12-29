Президент Молдовы осудила ракетный удар РФ по Украине

Санду подчеркнула, что атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру продолжаются в канун Нового года.
"Россия наносит очередной массированный ракетный удар по Украине. Мы решительно осуждаем эти беспощадные нападения на украинских граждан. Люди должны быть рядом со своими близкими и не прятаться в укрытиях от ракет", – написала президент.
Attacks against * civilian infrastructure continue before New Year’s Eve, as Russia launches another massive rocket strike against Ukraine. We strongly condemn these merciless attacks on * citizens. People should be close to their loved ones & not hide in shelters from rockets.— Maia Sandu (@sandumaiamd) December 29, 2022
Утром 29 декабря РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. По предварительным данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ выпустила по Украине 69 ракет, 54 из них сбила ПВО.
В Воздушных силах ВСУ сообщали, что атака велась с разных направлений с самолетов стратегической авиации и кораблей.
По информации ГСЧС, Россия атаковала 10 областей Украины, повреждено 28 объектов, из них 18 – это частные жилые дома, 10 – объекты критической инфраструктуры.
Попадания по инфраструктуре есть в Одесской, Ивано-Франковской, Львовской и Киевской областях, а также в Харькове. В Киеве обломками сбитых ракет были повреждены частные дома, есть пострадавшие. В Донецкой области ракеты попали в интернат, где сейчас расположен центр размещения переселенцев.
Министр энергетики сообщил об "определенных повреждениях объектов генерации и электросетей" и предупредил, что будут происходить аварийные отключения света.