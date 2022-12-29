В Донецкой области ракеты ударили в центр размещения переселенцев, есть раненый – ОВА

В момент удара в здании было 42 человека Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"Две ракеты попали в интернат, где сейчас расположен центр размещения переселенцев, – именно там есть один раненый. В момент удара там находиллсь 42 человека", – написал Кириленко.

Еще две ракеты, по его информации, попали рядом с бывшим кинотеатром и во двор общежития – в зданиях повреждены окна, но никто не пострадал.

Кириленко опубликовал фото последствий атаки.