В Донецкой области ракеты ударили в центр размещения переселенцев, есть раненый – ОВА

"Две ракеты попали в интернат, где сейчас расположен центр размещения переселенцев, – именно там есть один раненый. В момент удара там находиллсь 42 человека", – написал Кириленко.
Еще две ракеты, по его информации, попали рядом с бывшим кинотеатром и во двор общежития – в зданиях повреждены окна, но никто не пострадал.
Кириленко опубликовал фото последствий атаки.
Утром 29 декабря РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Согласно предыдущим подсчетам "Укрэнерго", атака стала 10-й за последние три месяца. По предварительным данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ выпустила по Украине 69 ракет, 54 из них сбила ПВО.
В Воздушных силах ВСУ сообщали, что атака велась с разных направлений с самолетов стратегической авиации и кораблей.
По информации ГСЧС, Россия атаковала 10 областей Украины, повреждено 28 объектов, из которых 18 – это частные жилые дома, 10 – объекты критической инфраструктуры.
Попадания по инфраструктуре есть в Одесской, Ивано-Франковской, Львовской и Киевской областях, а также в Харькове. В Киеве обломками сбитых ракет были повреждены частные дома, есть пострадавшие.
Министр энергетики сообщил об "определенных повреждениях объектов генерации и электросетей" и предупредил, что будут происходить аварийные отключения света.