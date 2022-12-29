Глава "Укрэнерго" о ракетных обстрелах: России не удалось погасить энергосистему Украины

Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Точно можно сказать, что врагу не удалось достичь тех целей, которые он, очевидно, ставил перед собой, а именно – погасить нашу энергосистему", – сказал он.

По словам Кудрицкого, в настоящее время значительная часть генерирующих мощностей энергосистемы Украины восстановлена, но "есть значительные повреждения в сети и некоторых электростанций".

"Это была даже не одна ракетная атака, а по сути целая серия атак. Началась ночью с атаки дронами-камикадзе, потом была массированная ракетная атака, а потом еще несколько атак, насколько я понимаю, ракетами С-300… по Харьковской, Николаевской и по некоторым другим областям", – подчеркнул глава правления "Укрэнерго".

Кудрицкий отметил, что "враг пытается выпустить все, что у него есть", для поражения энергосистемы Украины.