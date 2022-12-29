Глава "Укрэнерго" о ракетных обстрелах: России не удалось погасить энергосистему Украины

Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"Точно можно сказать, что врагу не удалось достичь тех целей, которые он, очевидно, ставил перед собой, а именно – погасить нашу энергосистему", – сказал он.
По словам Кудрицкого, в настоящее время значительная часть генерирующих мощностей энергосистемы Украины восстановлена, но "есть значительные повреждения в сети и некоторых электростанций".
"Это была даже не одна ракетная атака, а по сути целая серия атак. Началась ночью с атаки дронами-камикадзе, потом была массированная ракетная атака, а потом еще несколько атак, насколько я понимаю, ракетами С-300… по Харьковской, Николаевской и по некоторым другим областям", – подчеркнул глава правления "Укрэнерго".
Кудрицкий отметил, что "враг пытается выпустить все, что у него есть", для поражения энергосистемы Украины.
Утром 29 декабря РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. По предварительным данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ выпустила по Украине 69 ракет, 54 из них сбила ПВО. Кроме того, ночью ВСУ уничтожили 11 дронов-камикадзе Shahed-131/136 на восточном направлении, проинформировало командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.
Россия атаковала 10 областей Украины, повреждено 28 объектов, из них 10 – критической инфраструктуры, рассказали в ГСЧС.
Министр энергетики сообщил об "определенных повреждениях объектов генерации и электросетей" и предупредил, что будут происходить аварийные отключения света.