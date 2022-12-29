Во Львове, пригороде и частично в двух районах области ввели экстренные отключения света из-за ракетной атаки России – "Львовоблэнерго"

Об этом сообщается в Facebook ЧАО "Львовоблэнерго".
"Во Львове и окрестностях, а также частично в Яворовском и [бывшем] Пустомытовском (в настоящее время – Львовский район. – "ГОРДОН") районах введены экстренные отключения электроэнергии. Без электричества [остались] все три очереди графика почасовых отключений", – говорится в сообщении.
Отмечается, что остальные пользователи в области получают электричество в соответствии с почасовым графиком отключений.
Утром 29 декабря РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Согласно предыдущим подсчетам "Укрэнерго", атака стала 10-й за последние три месяца. По предварительным данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ выпустила по Украине 69 ракет, 54 из них сбила ПВО.
Россия атаковала 10 областей Украины, повреждено 28 объектов, из них 10 – критической инфраструктуры, рассказали в ГСЧС.
Во Львовской области две ракеты попали в электроподстанцию, рассказали в ОВА.
Министр энергетики сообщил об "определенных повреждениях объектов генерации и электросетей" и предупредил, что будут происходить аварийные отключения света.