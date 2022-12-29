Во Львове, пригороде и частично в двух районах области ввели экстренные отключения света из-за ракетной атаки России – "Львовоблэнерго"

В Минэнерго Украины после атак РФ предупредили, что будут происходить аварийные отключения света Фото: depositphotos.com

Об этом сообщается в Facebook ЧАО "Львовоблэнерго".

"Во Львове и окрестностях, а также частично в Яворовском и [бывшем] Пустомытовском (в настоящее время – Львовский район. – "ГОРДОН") районах введены экстренные отключения электроэнергии. Без электричества [остались] все три очереди графика почасовых отключений", – говорится в сообщении.

Отмечается, что остальные пользователи в области получают электричество в соответствии с почасовым графиком отключений.