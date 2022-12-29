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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боррель после новой ракетной атаки РФ: Российские военные преступления не останутся безнаказанными

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Боррель: Наша поддержка Украины будет продолжаться, не ослабевая
Боррель: Наша поддержка Украины будет продолжаться, не ослабевая
Фото: EPA

Поддержка Украины со стороны ЕС не ослабнет, заявил верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель. Об этом он написал в Twitter после очередной российской ракетной атаки 29 декабря.

"Очередной бессмысленный массированный ракетный удар России по Украине, без разбора разрушающий инфраструктуру и медицинские учреждения, преднамеренно наносящий удары по мирным жителям и убивающий их", – написал Боррель.

Он пообещал, что ЕС не прекратит поддерживать Украину.

"Военные преступления России не останутся безнаказанными. Наша поддержка Украины будет продолжаться, не ослабевая", – заявил глава дипломатии ЕС.

Контекст:

Утром 29 декабря РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. По предварительным данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ выпустила 69 ракет, 54 из них сбила ПВО.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что атака велась с разных направлений с самолетов стратегической авиации и кораблей.

По информации ГСЧС, Россия атаковала 10 областей Украины, повреждено 28 объектов, из которых 18 – это частные жилые дома, 10 – объекты критической инфраструктуры.

Попадания по инфраструктуре есть в ОдесскойИвано-ФранковскойЛьвовской и Киевской областях, а также в Харькове. В Киеве обломками сбитых ракет были повреждены частные дома, есть пострадавшиеВ Донецкой области ракеты попали в интернат, где сейчас расположен центр размещения переселенцев.

Министр энергетики сообщил об "определенных повреждениях объектов генерации и электросетей" и предупредил, что будут аварийные отключения света.

Теги: Россия, Европейский союз, преступление, война России против Украины, ракеты, Евросоюз, инфраструктура, Жозеп Боррель, военное преступление
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