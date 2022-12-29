Боррель после новой ракетной атаки РФ: Российские военные преступления не останутся безнаказанными

Боррель: Наша поддержка Украины будет продолжаться, не ослабевая Фото: EPA

"Очередной бессмысленный массированный ракетный удар России по Украине, без разбора разрушающий инфраструктуру и медицинские учреждения, преднамеренно наносящий удары по мирным жителям и убивающий их", – написал Боррель.

Он пообещал, что ЕС не прекратит поддерживать Украину.

"Военные преступления России не останутся безнаказанными. Наша поддержка Украины будет продолжаться, не ослабевая", – заявил глава дипломатии ЕС.