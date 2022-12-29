Боррель после новой ракетной атаки РФ: Российские военные преступления не останутся безнаказанными

"Очередной бессмысленный массированный ракетный удар России по Украине, без разбора разрушающий инфраструктуру и медицинские учреждения, преднамеренно наносящий удары по мирным жителям и убивающий их", – написал Боррель.
Он пообещал, что ЕС не прекратит поддерживать Украину.
"Военные преступления России не останутся безнаказанными. Наша поддержка Украины будет продолжаться, не ослабевая", – заявил глава дипломатии ЕС.
Yet another senseless and massive Russian missiles attack on Ukraine, indiscriminately destroying infrastructure and medical facilities, deliberately targeting and killing civilians— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 29, 2022
There will be no impunity for Russian war crimes
Our support to Ukraine will continue, unabated
Утром 29 декабря РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. По предварительным данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ выпустила 69 ракет, 54 из них сбила ПВО.
В Воздушных силах ВСУ сообщали, что атака велась с разных направлений с самолетов стратегической авиации и кораблей.
По информации ГСЧС, Россия атаковала 10 областей Украины, повреждено 28 объектов, из которых 18 – это частные жилые дома, 10 – объекты критической инфраструктуры.
Попадания по инфраструктуре есть в Одесской, Ивано-Франковской, Львовской и Киевской областях, а также в Харькове. В Киеве обломками сбитых ракет были повреждены частные дома, есть пострадавшие. В Донецкой области ракеты попали в интернат, где сейчас расположен центр размещения переселенцев.
Министр энергетики сообщил об "определенных повреждениях объектов генерации и электросетей" и предупредил, что будут аварийные отключения света.