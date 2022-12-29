Россия использует ракеты, произведенные осенью, что говорит об истощении запасов – Defense Express

В Х-101 используются комплектующие из США, которые недоступны в России после введения санкций Фото: militaryarms.ru

Авторы публикации отмечают, что это не первый раз, когда оккупанты выпускают достаточно "свежие" Х-101. 22 октября российский Ту-95МС направил в Украину крылатую ракету, изготовленную весной или летом.

"В обоих случаях остается непонятным, какой именно процент "свежих" ракет рашисты выпускают во время своих ракетных ударов. На этот раз мы можем говорить о том, что, похоже, российской "оборонке" все труднее "успевать" производить новые ракеты – если в октябре РФ использовала Х-101, выпущенные во втором квартале (апрель-июнь), то теперь – в четвертом (октябрь-декабрь), и время между изготовлением ракеты и пуском уменьшилось по меньшей мере на несколько месяцев", – говорится в статье.

Одной из причин возможного дефицита боеприпасов может быть то, что РФ с каждым месяцем все сложнее находить достать зарубежные компоненты, в том числе и комплектующие из США, которые используются в Х-101, а сделанные ранее запасы – заканчиваются.

По данным Defense Express, в промежутке между 2 и 3 кварталом оккупантам удалось изготовить не менее 52 ракет Х-101, в то же время в период со 2 квартала 2018 года по 23 ноября 2022 года "оборонка" РФ изготовила не менее 402 единиц таких снарядов.