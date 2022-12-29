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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Третья за сегодня атака по Харькову была ракетами Х-59 – областная военная администрация

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Оккупанты повторно попали в объект критической инфраструктуры
Оккупанты повторно попали в объект критической инфраструктуры
Фото: ЕРА

С утра российская армия трижды била ракетами по Харькову. Об этом спикер главы Харьковской областной военной администрации Елена Шаповал сообщила "Суспільному".

По ее словам, во время последнего удара оккупанты повторно попали в объект критической инфраструктуры. 

Вероятно, была использована ракета Х-59. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

"На месте работают следователи, пожара нет, разрушения уточняются", – сказала спикер.

Утром российские оккупационные войска нанесли удары ракетами С-300 по инфраструктуре Харькова, об этом рассказал глава ОВА Олег Синегубов. СМИ сообщали о четырех мощных взрывах в городе, метро приостановило работу.

В результате второго удара днем погибли два человека, еще один госпитализирован.

Контекст:

Утром 29 декабря РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Согласно предыдущим подсчетам "Укрэнерго", атака стала 10-й за последние три месяца. По предварительным данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ выпустила по Украине 69 ракет, 54 из них сбила ПВО.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что атака велась с разных направлений с самолетов стратегической авиации и кораблей. 

Кроме Львовской области, попадания по инфраструктуре есть в ОдесскойИвано-Франковской и Киевской областях, а также в Харькове. В Киеве обломками сбитых ракет были повреждены частные дома, есть пострадавшие

Министр энергетики сообщил об "определенных повреждениях объектов генерации и электросетей" и предупредил, что будут происходить аварийные отключения света.

Теги: Харьков, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Олег Синегубов
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