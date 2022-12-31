Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, главы ОВА предупреждают о ракетной опасности

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Главы нескольких областных администраций сообщили о вероятности ракетного удара.

"Оккупанты решили нам все-таки попытаться испортить день. Есть пуски ракет", – написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Он также предупредил, что в области вводят отключения света, чтобы уменьшить повреждения в случае попаданий ракет.

"Ракеты над Житомирщиной! Не снимаем и не выкладываем работу ПВО", – написал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подчеркнул опасность ракетного обстрела и попросил жителей оставаться в укрытиях.

О том же написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.