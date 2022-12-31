Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, главы ОВА предупреждают о ракетной опасности

Главы нескольких областных администраций сообщили о вероятности ракетного удара.
"Оккупанты решили нам все-таки попытаться испортить день. Есть пуски ракет", – написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Он также предупредил, что в области вводят отключения света, чтобы уменьшить повреждения в случае попаданий ракет.
"Ракеты над Житомирщиной! Не снимаем и не выкладываем работу ПВО", – написал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подчеркнул опасность ракетного обстрела и попросил жителей оставаться в укрытиях.
О том же написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По подсчетам "Укрэнерго" на 27 декабря, Россия за последние три месяца нанесла по девять волн ракетных ударов и 12 атак беспилотников по энергетике Украины.
Утром 29 декабря РФ нанесла очередной массированный ракетный удар. По предварительным данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ выпустила 69 ракет, 54 из них сбила ПВО.