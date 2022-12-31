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Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, главы ОВА предупреждают о ракетной опасности

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Украинцев предупреждают о возможности ракетного удара
Украинцев предупреждают о возможности ракетного удара
Фото: depositphotos.com

Днем 31 декабря по всей Украине объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные сайта "Карта тревог Украины".

Фото: alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua

Главы нескольких областных администраций сообщили о вероятности ракетного удара.

"Оккупанты решили нам все-таки попытаться испортить день. Есть пуски ракет", – написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. 

Он также предупредил, что в области вводят отключения света, чтобы уменьшить повреждения в случае попаданий ракет.

"Ракеты над Житомирщиной! Не снимаем и не выкладываем работу ПВО", – написал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подчеркнул опасность ракетного обстрела и попросил жителей оставаться в укрытиях. 

О том же написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. 

Контекст:

По подсчетам "Укрэнерго" на 27 декабря, Россия за последние три месяца нанесла по девять волн ракетных ударов и 12 атак беспилотников по энергетике Украины. 

Утром 29 декабря РФ нанесла очередной массированный ракетный удар. По предварительным данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ выпустила 69 ракет, 54 из них сбила ПВО.

Теги: Новый год, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Виталий Бунечко, Олег Синегубов, Виталий Ким, Алексей Кулеба, воздушная тревога
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