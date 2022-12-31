РФ готовит очередной ракетный удар по Украине в ближайшие дни – британская разведка.

Там констатируют, что РФ наносит массированные удары по украинской инфраструктуре каждые семь-десять дней. 29 декабря целью очередной атаки были объекты энергетики, кроме того оккупанты пытаются подавить противовоздушные силы Украины, говорится в сообщении.

В разведке считают, что агрессор может сменить эту тактику и перед праздниками снова атаковать, пытаясь сломить дух жителей Украины.

"Существует реальная вероятность того, что Россия сломает этот шаблон, чтобы нанести новый удар в ближайшие дни, чтобы подорвать моральный дух населения Украины в период новогодних праздников", – написали в минобороны Великобритании.