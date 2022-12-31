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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ готовит очередной ракетный удар по Украине в ближайшие дни – британская разведка.

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Россия хочет сломить дух украинцев перед новым годом
Россия хочет сломить дух украинцев перед новым годом
Фото: ЕРА

Накануне нового года российская армия может провести новые атаки по Украине. Об этом министерство обороны Великобритании 31 декабря пишет в Twitter со ссылкой на данные британской разведки.

Там констатируют, что РФ наносит массированные удары по украинской инфраструктуре каждые семь-десять дней. 29 декабря целью очередной атаки были объекты энергетики, кроме того оккупанты пытаются подавить противовоздушные силы Украины, говорится в сообщении.

В разведке считают, что агрессор может сменить эту тактику и перед праздниками снова атаковать, пытаясь сломить дух жителей Украины.

"Существует реальная вероятность того, что Россия сломает этот шаблон, чтобы нанести новый удар в ближайшие дни, чтобы подорвать моральный дух населения Украины в период новогодних праздников", – написали в минобороны Великобритании.

Контекст:

Утром 29 декабря РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Воздушные силы ВСУ сообщили, что РФ выпустила по Украине 70 ракет, 58 из них сбила ПВО. Кроме того, ночью ВСУ уничтожили 11 дронов-камикадзе Shahed-131/136 на восточном направлении, проинформировало командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Россия атаковала 10 областей Украины, повреждено 28 объектов, из них 10 – критической инфраструктуры, рассказали в ГСЧС.

По оценке украинской военной разведки, в результате международных санкций возможности российского военного производства значительно сократились. С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оружейные заводы смогли произвести 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр", что составляет около 40 новых ракет в месяц, рассказывали в ГУР Минобороны Украины.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 26 декабря, еще до ракетной атаки россиян 29 декабря, спрогнозировал, что ракет у РФ осталось на два-три массированных удара.

Теги: Новый год, Великобритания, разведка, армия РФ, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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