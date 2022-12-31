РФ готовит очередной ракетный удар по Украине в ближайшие дни – британская разведка.

Там констатируют, что РФ наносит массированные удары по украинской инфраструктуре каждые семь-десять дней. 29 декабря целью очередной атаки были объекты энергетики, кроме того оккупанты пытаются подавить противовоздушные силы Украины, говорится в сообщении.
В разведке считают, что агрессор может сменить эту тактику и перед праздниками снова атаковать, пытаясь сломить дух жителей Украины.
"Существует реальная вероятность того, что Россия сломает этот шаблон, чтобы нанести новый удар в ближайшие дни, чтобы подорвать моральный дух населения Украины в период новогодних праздников", – написали в минобороны Великобритании.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 December 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 31, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/R3VzwufDTv
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/xToxZQXVvg
Утром 29 декабря РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Воздушные силы ВСУ сообщили, что РФ выпустила по Украине 70 ракет, 58 из них сбила ПВО. Кроме того, ночью ВСУ уничтожили 11 дронов-камикадзе Shahed-131/136 на восточном направлении, проинформировало командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.
Россия атаковала 10 областей Украины, повреждено 28 объектов, из них 10 – критической инфраструктуры, рассказали в ГСЧС.
По оценке украинской военной разведки, в результате международных санкций возможности российского военного производства значительно сократились. С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оружейные заводы смогли произвести 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр", что составляет около 40 новых ракет в месяц, рассказывали в ГУР Минобороны Украины.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 26 декабря, еще до ракетной атаки россиян 29 декабря, спрогнозировал, что ракет у РФ осталось на два-три массированных удара.