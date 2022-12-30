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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Воздушных силах уточнили, что 29 декабря ПВО сбила 58 из 70 выпущенных РФ ракет

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29 декабря ПВО сбила ракеты, вертолет и беспилотник
29 декабря ПВО сбила ракеты, вертолет и беспилотник
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

29 декабря во время массированного российского обстрела территории Украины было уничтожено 58 из 70 крылатых ракет. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Telegram 30 декабря.

Также на восточном направлении противовоздушная оборона Воздушных сил уничтожила три разведывательных БПЛА и вертолет Ми-8.

"Еще один беспилотник – "Орлан-10" – уничтожен в Киевской области именно во время ракетной атаки. Оккупанты планировали использовать БПЛА для осуществления воздушной разведки и выявления позиций украинской ПВО", – говорится в сообщении.

Контекст:

Утром 29 декабря РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Ранее сообщалось, что РФ выпустила по Украине 69 ракет, 54 из них сбила ПВО. Кроме того, ночью ВСУ уничтожили 11 дронов-камикадзе Shahed-131/136 на восточном направлении, проинформировало командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Россия атаковала 10 областей Украины, повреждено 28 объектов, из них 10 – критической инфраструктуры, рассказали в ГСЧС.

Министр энергетики сообщил об "определенных повреждениях объектов генерации и электросетей" и предупредил, что будут происходить аварийные отключения света.

В результате массированного ракетного удара России по Украине 29 декабря погибло три человека, шесть были ранены, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ПВО, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины
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