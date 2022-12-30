29 декабря оккупанты нанесли по Украине 85 ракетных и 35 авиаударов – Генштаб ВСУ

Также войска РФ совершили 63 обстрела из реактивных систем залпового огня.

"Опасность авиационных и ракетных ударов по критической инфраструктуре страны остается и дальше. Российские оккупанты продолжают терроризировать гражданское население Украины", – подчеркнули в Генштабе.

Кроме этого, войска РФ из танков, минометов и артиллерии обстреляли районы населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях.

Контекст:

Утром 29 декабря РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. По предварительным данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ выпустила по Украине 69 ракет, 54 из них сбила ПВО. Кроме того, ночью ВСУ уничтожили 11 дронов-камикадзе Shahed-131/136 на восточном направлении, проинформировало командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Россия атаковала 10 областей Украины, повреждено 28 объектов, из них 10 – критической инфраструктуры, рассказали в ГСЧС.

Министр энергетики сообщил об "определенных повреждениях объектов генерации и электросетей" и предупредил, что будут происходить аварийные отключения света.

В результате массированного ракетного удара России по Украине 29 декабря погибло три человека, шесть были ранены, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.