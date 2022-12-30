ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ГУР Минобороны анонсировали новости в вопросе освобождения украинских пленных

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С 24 февраля из российского плена удалось освободить почти 1,5 тыс. человек
С 24 февраля из российского плена удалось освободить почти 1,5 тыс. человек
Фото: depositphotos.com

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире общенационального телемарафона 29 декабря анонсировал новости в вопросе освобождения украинских пленных. Трансляцию вел канал ICTV.

"Работа ведется. В ближайшее время ожидаем новостей", – сказал он.

Юсов сообщил, что 29 декабря прошла встреча главы Офиса президента Украины Андрея Ермака в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"Продолжается серьезное взаимодействие и плановая работа и по освобождению будущему, и по сопровождению и защите прав наших пленных", – заявил он.

Представитель ГУР также сообщил, что на встрече присутствовал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Много интересных новостей мы уже в ближайшее время увидим в этой сфере тоже", – добавил Юсов.

Контекст:

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что с 24 февраля удалось освободить из российского плена 1456 человек.

Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Последний обмен пленными состоялся 14 декабря, домой вернулись 64 украинских военных и гражданин США.

Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Андрей Юсов, пленные, война России против Украины, обмен пленными, ГУР Минобороны Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Больше никаких оливье". Рецепт салата из языка с горошком и грибами от кулинарного эксперта
  "Больше никаких оливье". Рецепт салата из языка с горошком и грибами от кулинарного эксперта
В Лондоне умерла 81-летняя Вивьен Вествуд
В Лондоне умерла 81-летняя Вивьен Вествуд
"Больно его покидать. Но Львов теперь стал вторым домом". Кот-блогер Степан снова уехал из Харькова
"Больно его покидать. Но Львов теперь стал вторым домом". Кот-блогер Степан снова уехал из Харькова
  "Мій страх – ніщо проти духу тих, хто на рубежі у камуфляжі". Группа Spiv Brativ посвятили песню защитникам Бахмута. Видео
  "Мій страх – ніщо проти духу тих, хто на рубежі у камуфляжі". Группа Spiv Brativ посвятили песню защитникам Бахмута. Видео
  "Записи під вишнею". В Украине вышел документальный фильм-расследование о поисках убитого российскими оккупантами писателя Вакуленко. Видео
  "Записи під вишнею". В Украине вышел документальный фильм-расследование о поисках убитого российскими оккупантами писателя Вакуленко. Видео
"Это просто невозможно". Сумская заявила, что ее старшая дочь не может покинуть РФ и приехать в Украину
"Это просто невозможно". Сумская заявила, что ее старшая дочь не может покинуть РФ и приехать в Украину
"После этой съемки я сразу поехала в аэропорт". Мишина показала снимки, которые были сделаны за день до 24 февраля
"После этой съемки я сразу поехала в аэропорт". Мишина показала снимки, которые были сделаны за день до 24 февраля
"Мир в Украине". Стивен Кинг озвучил самую большую мечту на 2023 год
"Мир в Украине". Стивен Кинг озвучил самую большую мечту на 2023 год
Дочь Ющенко показала сына, который учится в университете имени Шевченко
Дочь Ющенко показала сына, который учится в университете имени Шевченко
"Благодарю Вселенную, что живой". Melovin попал в ДТП. Фото
"Благодарю Вселенную, что живой". Melovin попал в ДТП. Фото
"Сказать, что ненавижу, – ничего не сказать". Бедняков сообщил, что оккупанты в Мариуполе снесли дом, в котором он вырос
"Сказать, что ненавижу, – ничего не сказать". Бедняков сообщил, что оккупанты в Мариуполе снесли дом, в котором он вырос
"Все потеряло всякий смысл". Каменских заявила о переоценке ценностей
"Все потеряло всякий смысл". Каменских заявила о переоценке ценностей
"С похуданием явный перебор". В сети обсуждают новое фото Тины Кароль в топе на тонких бретельках
"С похуданием явный перебор". В сети обсуждают новое фото Тины Кароль в топе на тонких бретельках
"Не случайно", "Дорогая карма, если что – у нас большой список". В Москве сосулька упала генералу на голову. Видео
"Не случайно", "Дорогая карма, если что – у нас большой список". В Москве сосулька упала генералу на голову. Видео
Суханов будет вести новое шоу на канале "1+1"
Суханов будет вести новое шоу на канале "1+1"
"Возвращения к развлекательному телевидению не будет никогда". Притула объявил о завершении карьеры телеведущего
"Возвращения к развлекательному телевидению не будет никогда". Притула объявил о завершении карьеры телеведущего
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все, что было до, – была не любовь". 44-летняя Маляр рассказала о знакомстве с будущим мужем, которого встретила в 27 лет (152016)
2
"Вот она – цена победы", "Такая стройная в жизни". Дзюдоистка Белодед сняла на видео часть своей тренировки (132061)
3
"Я бы ложилась с ним и представляла, как он ласкал другую". Экс-жена Остапчука высказалась после того, как стало известно о его новой девушке (109387)
4
Крупин показал "самого бедного кума Зеленского" (45670)
5
"Сексуальность аж прет через фото", "Держите меня семеро". Квиткова устроила фотосессию в боди (37267)
6
Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Мальдивах, обнародовав фото в мокром белье (33655)
7
Каменских и Потап после слухов о расставании вместе посетили рождественскую вечеринку (28438)
8
"Фигурное катание РФ похоронили такие тетки, как она". Невзоров отреагировал на претензии Рудковской к Украине (26514)
 
 
 
 