В ГУР Минобороны анонсировали новости в вопросе освобождения украинских пленных

С 24 февраля из российского плена удалось освободить почти 1,5 тыс. человек Фото: depositphotos.com

"Работа ведется. В ближайшее время ожидаем новостей", – сказал он.

Юсов сообщил, что 29 декабря прошла встреча главы Офиса президента Украины Андрея Ермака в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"Продолжается серьезное взаимодействие и плановая работа и по освобождению будущему, и по сопровождению и защите прав наших пленных", – заявил он.

Представитель ГУР также сообщил, что на встрече присутствовал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Много интересных новостей мы уже в ближайшее время увидим в этой сфере тоже", – добавил Юсов.