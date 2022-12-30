В ГУР Минобороны анонсировали новости в вопросе освобождения украинских пленных

"Работа ведется. В ближайшее время ожидаем новостей", – сказал он.
Юсов сообщил, что 29 декабря прошла встреча главы Офиса президента Украины Андрея Ермака в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
"Продолжается серьезное взаимодействие и плановая работа и по освобождению будущему, и по сопровождению и защите прав наших пленных", – заявил он.
Представитель ГУР также сообщил, что на встрече присутствовал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Много интересных новостей мы уже в ближайшее время увидим в этой сфере тоже", – добавил Юсов.
28 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что с 24 февраля удалось освободить из российского плена 1456 человек.
Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Последний обмен пленными состоялся 14 декабря, домой вернулись 64 украинских военных и гражданин США.
Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".