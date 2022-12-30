Зеленский на встрече с Байденом просил передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, однако получил отказ – СМИ

Об этом 29 декабря написало Politico со ссылкой на источники.

Байден на совместной с Зеленским пресс-конференции отмечал, что сейчас очень важно, "чтобы оставался союз в поддержку Украины".

"Сейчас мы предоставляем такую поддержку, чтобы она не привела к разделам и проблемам в ЕС и НАТО. Мы предоставляем Украине то, что ей необходимо, что помогает ей быть успешной на поле боя, – указал глава Белого дома. – Я провел несколько сот часов с нашими европейскими союзниками. И объяснял, почему в их интересах продолжать поддерживать Украину. Они полностью понимают, но они не хотят войны с Россией, третьей мировой".

Как пишет Politico, РСЗО HIMARS показали свою эффективность, но российские военные уже приспособились к этим угрозам от ВСУ, переместив свои пункты управления и склады боеприпасов из зоны досягаемости американских ракет, которые в настоящее время от США получает Украина.

Если же Соединенные Штаты предоставят Украине дальнобойные ракеты ATACMS, это позволит ВСУ поражать цели в Крыму и другие ключевые позиции оккупантов, считает бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес.

Это "именно то, что Украине нужно сейчас", подчеркнул он.