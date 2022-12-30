В результате российской агрессии в Харьковской области за сутки погибло три человека, еще двое пострадали – Синегубов

Синегубов напомнил, что в результате российской массированной ракетной атаки 29 декабря в Харькове погибли два человека, еще один госпитализирован. Состояние пострадавшего медики оценивают как тяжелое.

"Также в течение суток враг обстреливал из артиллерии населенные пункты, расположенные рядом с линией столкновения и границей с РФ в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах. К сожалению, в Купянске из-за вражеских обстрелов погиб 60-летний мужчина", – говорится в сообщении.

Кроме этого, в селе Снежновка Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался 43-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.



