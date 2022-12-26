РФ продолжает производить "Искандеры" и "Калибры", но недостаточными темпами для частых массированных атак – Воздушные силы

По словам Игната, частота использование Россией ракет не соотносится со скоростью их выпуска на предприятиях Фото: Минобороны России / Telegram

"Промышленность, к сожалению, работает. Те же самые "Искандеры" и "Калибры", и Х-101, а это те ракеты, которые в основном угрожают на больших расстояниях и являются высокоточным оружием. Собственно, промышленность на эти ракеты еще работает. Да, они не могут изготавливать их такими темпами, которыми оккупанты обстреливают", – сказал он.

По словам Игната, частота использование ракет не соотносится со скоростью их выпуска на предприятиях. Именно поэтому и уменьшается цифра возможного количества ракетных обстрелов.

"Сначала говорили, четыре–пять, три–четыре, теперь говорят уже на две–три [массированные ракетные атаки] осталось, если подходить к этим данным с математической точки зрения. Стоит конечно принимать это во внимание, но расслабляться не нужно. Россия еще имеет мощный потенциал, боевую авиацию. Будем защищать государство и демилитаризовать российскую технику и оккупантов", – подытожил он.