Энергетики ДТЭК получили государственные награды за мужественный труд при ликвидации последствий российских террористических атак

"Два энергетика были награждены государственными наградами президента Украины. Один из них – посмертно. Он более 17 лет посвятил работе на одной из ТЭС "ДТЭК Энерго", с 2017 года стал участником АТО, а после полномасштабного вторжения России на территорию Украины вместе со своими побратимами стал на защиту Родины. Отдал свою жизнь, защищая независимость украинцев и право на счастливую жизнь", – говорится в сообщении.

Другой награжденный энергетик – главный инженер ТЭС "ДТЭК Энерго" – вместе со специалистами ГСЧС спасал станцию сразу после обстрелов.

"Несмотря на риски для жизни, он руководил деятельностью спасателей, объясняя принципы работы оборудования и схемы подключения и проводя безопасными маршрутами сотрудников ГСЧС к местам попаданий. Благодаря его профессиональным и оперативным действиям ускорялась работа спасательных служб, а энергетики могли как можно быстрее начать восстановление оборудования станции", – отметили в компании.

Сообщается, что восемь энергетиков были удостоены наград правительства. Все они принимали непосредственное участие в ликвидации последствий вражеских обстрелов энергетических предприятий компании и скорейшем аварийном возобновлении их работы. Еще 80 энергетиков и ремонтников "ДТЭК Энерго" получили награды Минэнерго.