Украина сбила большинство российских ракет во время атаки – Сухопутные силы

"Для оккупантов не существует законов и обычаев ведения войны. Они думают, что одолели нас: если не на поле боя, то разрушив наши города. Но в этот, как и в каждый следующий раз, они обречены на поражение. Потому что мы – несокрушимые. Потому что мы не прекратим сражаться: пока не вернем себе каждый сантиметр нашей земли", – также написал он.

Павлюк подчеркнул, что силы обороны продолжают работать.

Контекст:

Днем 31 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога – россияне запустили ракеты.

Были зафиксированы попадания в нескольких областях, есть пострадавшие. В Киеве обломки ракеты повредили гостиницу. По данным мэра столицы Виталия Кличко, погиб пожилой мужчина, восемь человек пострадали, среди них японский журналист. Позже Киевская городская администрация сообщила, что число пострадавших выросло до 13.

В Хмельницком зафиксированы прилеты, ранены четыре человека.

В Запорожье повреждены жилые дома, о пострадавших пока неизвестно.

В Николаеве ранены шесть человек. В месте прилета начался пожар, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.