Россияне попали ракетой по отделению полиции в Лимане, ранен полицейский

По его словам, в результате один из правоохранителей ранен. Травмы средней тяжести, ему оказывают медицинскую помощь.

Клименко отметил, что сотрудники НП продолжают нести службу.

"Россия уничтожила здание, но не наш дух! И с каждым днем мы становимся сильнее и устойчивее", – написал Клименко.