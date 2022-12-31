Россияне попали ракетой по отделению полиции в Лимане, ранен полицейский

По его словам, в результате один из правоохранителей ранен. Травмы средней тяжести, ему оказывают медицинскую помощь.
Клименко отметил, что сотрудники НП продолжают нести службу.
"Россия уничтожила здание, но не наш дух! И с каждым днем мы становимся сильнее и устойчивее", – написал Клименко.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.1 октября в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман. 4 октября в городе официально подняли флаг Украины.