В результате атаки по Киеву есть погибший и несколько раненых. Среди пострадавших – иностранный журналист

В результате атаки разбита гостиница в центре Киева и жилые дома, угроза новых ударов сохраняется Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

Взрывы в городе произошли в трех районах.

Как уточнили в Киевской городской военной администрации, в результате ракетной атаки в Соломенском районе поврежден частный дом, в Печерском районе, недалеко от станции метро "Дворец Украина" – попадание в гостиницу, также есть разрушения в Голосеевском районе.

По информации Кличко, погиб пожилой человек и семеро пострадали в двух местах взрывов в Соломенском районе. Один из раненых – в крайне тяжелом состоянии.

По последним данным Кличко на момент публикации новости, всего в Киеве ранено восемь человек, один из них – журналист из Японии, его госпитализировали.

По информации замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, причина гибели человека в Соломенском районе – обломок сбитой ракеты.

Он также опубликовал фото и видео разрушений здания гостиницы в центре города.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба предупредил, что угроза повторных ракетных обстрелов и атак дронами сохраняется.

"Воздушная тревога продолжается. РФ массированно атакует страну", – написал он.