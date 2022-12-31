В результате атаки по Киеву есть погибший и несколько раненых. Среди пострадавших – иностранный журналист

Взрывы в городе произошли в трех районах.
Как уточнили в Киевской городской военной администрации, в результате ракетной атаки в Соломенском районе поврежден частный дом, в Печерском районе, недалеко от станции метро "Дворец Украина" – попадание в гостиницу, также есть разрушения в Голосеевском районе.
По информации Кличко, погиб пожилой человек и семеро пострадали в двух местах взрывов в Соломенском районе. Один из раненых – в крайне тяжелом состоянии.
По последним данным Кличко на момент публикации новости, всего в Киеве ранено восемь человек, один из них – журналист из Японии, его госпитализировали.
По информации замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, причина гибели человека в Соломенском районе – обломок сбитой ракеты.
Он также опубликовал фото и видео разрушений здания гостиницы в центре города.
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба предупредил, что угроза повторных ракетных обстрелов и атак дронами сохраняется.
"Воздушная тревога продолжается. РФ массированно атакует страну", – написал он.
В Украине сегодня, 31 декабря, по всей территории страны объявлена воздушная тревога.
Власти сообщили, что в результате российской атаки, кроме Киева, есть пострадавшие в Хмельницком и Николаеве, также известно о прилетах в Запорожье.