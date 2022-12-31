В Николаеве на месте прилета российской ракеты возник пожар, есть пострадавшие

По его словам, на месте прилета возник пожар, информация о жертвах и пострадавших уточняется. На место выехали четыре наряда спасательной службы.

Позже он добавил, что оккупанты обстреливают не только критическую инфраструктуру.

"Во многих городах [ракеты направлены] просто в жилые сектора, гостиницы, гаражи, дороги", – написал Ким.

Мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram уточнил, что в городе разрушены жилые дома, пострадали люди.

"По предварительной информации, есть пострадавшие", – говорится в сообщении.

В 14.46 Ким сообщил о двух раненых, один из которых – в тяжелом состоянии.