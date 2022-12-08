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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаеве оккупанты ночью разбили стоянку городских автобусов – ОП

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Информации о жертвах пока нет
Информации о жертвах пока нет
Фото: ТИМОШЕНКО / Telegram

В ночь с 7-го на 8 декабря российская армия нанесла ракетный удар по Николаеву. Об этом в Telegram сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его данным, удар пришелся по транспортной базе.

"Горели автобусы. Информации о жертвах нет", – написал Тимошенко.

Он отметил, что на месте прилета работает ГСЧС.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. В начале ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. 

По данным Кима, жертвами российской агрессии в Николаевской области стали 468 мирных жителей.

Теги: транспорт, Николаев, обстрелы, война России против Украины, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, российские оккупанты
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