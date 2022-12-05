Власти Николаева решили не разглашать информацию о сроках возобновления водоснабжения города

"Ситуация с водой остается неизменной. В городе Николаеве мы продолжаем подавать техническую воду. Она с повышенным уровнем солености, хотя многие чувствуют, что уровень соли упал. Это связано с природными явлениями – ветер начал дуть северный и выдувать воду из реки в море, а не как это было летом. Поэтому показатели соли упали в несколько раз и она менее соленая", – отметил мэр.

Он подчеркнул, что водопровод уже отремонтирован.

"Проблема в том, что россияне обстреляли станцию водозабора в Херсоне. Мы ждем подключения электроэнергии в Херсоне и, исходя из этого, будем иметь возможность начинать ремонтировать, чтобы возобновить водоснабжение. [Назвать сроки] совершенно нельзя, это большая проблема, мы приняли решение соблюдать режим тишины и не обнародовать никаких дат, чтобы не иметь повторных обстрелов", – пояснил Сенкевич.