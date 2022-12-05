Власти Николаева решили не разглашать информацию о сроках возобновления водоснабжения города

"Ситуация с водой остается неизменной. В городе Николаеве мы продолжаем подавать техническую воду. Она с повышенным уровнем солености, хотя многие чувствуют, что уровень соли упал. Это связано с природными явлениями – ветер начал дуть северный и выдувать воду из реки в море, а не как это было летом. Поэтому показатели соли упали в несколько раз и она менее соленая", – отметил мэр.
Он подчеркнул, что водопровод уже отремонтирован.
"Проблема в том, что россияне обстреляли станцию водозабора в Херсоне. Мы ждем подключения электроэнергии в Херсоне и, исходя из этого, будем иметь возможность начинать ремонтировать, чтобы возобновить водоснабжение. [Назвать сроки] совершенно нельзя, это большая проблема, мы приняли решение соблюдать режим тишины и не обнародовать никаких дат, чтобы не иметь повторных обстрелов", – пояснил Сенкевич.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля.
Приблизительно с середины апреля в Николаеве не было централизованного водоснабжения, в мае подачу воды возобновили, но пить ее нельзя.
Оккупанты в ходе обстрелов перебили водопровод в Николаев, рассказал глава областной военной администрации Виталий Ким в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. "Мы закачиваем воду худшего качества – и у нас инфраструктура вся ложится со временем из-за того, что соленая очень вода… То есть портится все", – подчеркнул он.
25 ноября Сенкевич сообщил, что в Николаеве начали восстанавливать водоснабжение, которое было приостановлено после российской ракетной атаки 23 ноября.