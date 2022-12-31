В Киеве и трех областях вводятся аварийные отключения света

В компании объяснили, что это превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.

"Не покидайте укрытия, и верим в ПВО", – призвали в ДТЭК.

Контекст:

Днем 31 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога – россияне запустили ракеты.

Были зафиксированы попадания в нескольких областях, есть пострадавшие. В Киеве обломки ракеты повредили гостиницу и дворец "Украина". По данным мэра столицы Виталия Кличко, погиб пожилой мужчина, восемь человек пострадали, среди них японский журналист.

В Хмельницком зафиксированы прилеты, ранены четыре человека.

В Запорожье повреждены жилые дома, о пострадавших пока неизвестно.

В Николаеве ранены два человека, один в тяжелом состоянии. Есть разрушения, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.