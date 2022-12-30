Энергетики ДТЭК Ахметова завершили восстановление электросетей севера Херсонской области

"25 энергетиков 29 дней ремонтировали оборудование, чтобы возобновить электроснабжение в области. Благодаря выполненным ремонтам свет снова получают жители Берислава и Бериславского района Херсонской области", – сообщили в компании.

Энергетики работали в тесном взаимодействии с саперами, так как в деоккупированной области очень много замен, отметили в "ДТЭК Энерго".

Контекст:

Херсон и часть Херсонской области были освобождены от оккупантов 11 ноября. В этот же день к ДТЭК заявили, что компания готова направить в регион дополнительные аварийно-восстановительные бригады со всей необходимой спецтехникой.

ДТЭК привлекла шесть аварийных бригад и 21 единицу спецтехники для возобновления электроснабжения в Херсонской области.

Российские оккупационные войска разрушили всю энергосистему Херсона, рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. Он отмечал 12 ноября, что ситуация в регионе даже хуже, чем ожидалось.

26 ноября советник главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в Херсон подали электричество.