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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 29 декабря нанесли по Херсонской области 81 удар, есть пострадавший – ОВА

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Янушевич сообщил, что в области пострадал один человек
Янушевич сообщил, что в области пострадал один человек
Фото: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты 29 декабря 81 раз обстреляли территорию Херсонской области. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.

Войска РФ применяли артиллерию, реактивные системы залпового огня и минометы.

"Херсон враг атаковал 27 раз. Вражеские снаряды попали в магазин, объекты критической инфраструктуры, промышленные предприятия, частные и многоквартирные дома", – написал Янушевич.

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов ранения в регионе получил один человек.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что туда вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсонская область, обстрелы, война России против Украины, Ярослав Янушевич
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