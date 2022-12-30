Оккупанты 29 декабря нанесли по Херсонской области 81 удар, есть пострадавший – ОВА

Войска РФ применяли артиллерию, реактивные системы залпового огня и минометы.

"Херсон враг атаковал 27 раз. Вражеские снаряды попали в магазин, объекты критической инфраструктуры, промышленные предприятия, частные и многоквартирные дома", – написал Янушевич.

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов ранения в регионе получил один человек.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что туда вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.