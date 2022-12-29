Оккупанты сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Запорожском направлениях – Генштаб ВСУ

"Противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Запорожском и пытается улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях", – говорится в сообщении.
На Купянском и Новопавловском направлениях оккупанты ведут активную оборону.
"На Херсонском направлении [враг] проводит перегруппировку войск на другие направления, усиливается подразделениями территориальных войск, ведет позиционную оборону", – сообщили в Генштабе.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильная, сообщили в пресс-центре.
"Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено", – говорится в сообщении.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Последние недели оккупанты атаковали преимущественно на бахмутском и авдеевском направлениях.