Оккупанты сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Запорожском направлениях – Генштаб ВСУ

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля Фото: EPA

"Противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Запорожском и пытается улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях", – говорится в сообщении.

На Купянском и Новопавловском направлениях оккупанты ведут активную оборону.

"На Херсонском направлении [враг] проводит перегруппировку войск на другие направления, усиливается подразделениями территориальных войск, ведет позиционную оборону", – сообщили в Генштабе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильная, сообщили в пресс-центре.

"Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено", – говорится в сообщении.