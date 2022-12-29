Генштаб ВСУ: Россия планирует сделать аэродром в Беларуси ключевым хабом для своих войск

"Продолжаются работы по дополнительному оборудованию аэродромов Мачулищи, Барановичи, Лунинец и прилегающей инфраструктуры. При этом Мачулищи планируется превратить в ключевой логистический хаб для нужд вооруженных сил РФ", – сказал генерал.
Громов также отметил, что в Беларуси сейчас находится до 11 тыс. российских военных и более 400 единиц военной техники.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Российские войска заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.