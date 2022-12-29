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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия держит у границ с Украиной вдвое меньше военных, чем перед вторжением 24 февраля – Генштаб ВСУ

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В Генштабе ВСУ назвали численность армии оккупантов в Беларуси и граничащих с Украиной областях
В Генштабе ВСУ назвали численность армии оккупантов в Беларуси и граничащих с Украиной областях
Фото:EPA

На территории Беларуси, Брянской и Курской областей РФ, которые граничат с Украиной, сейчас находится вдвое меньше военных, чем было задействовано для вторжения в Украину в феврале. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 29 декабря, который транслировало Военное телевидение Украины.

Он уточнил, что нынешнее количество составляет 22 тыс. против 45,5 тыс. оккупантов, которые принимали участие во вторжении 24 февраля. Непосредственно в Беларуси сейчас находится до 11 тыс. российских военных и более 400 единиц военной техники.

"Даже в случае привлечения всех боевых белорусских частей из состава сухопутных войск и сил специальных операций совместная группировка войск агрессора будет насчитывать около 30 тыс. человек, что все равно меньше того количества, которое принимало участие в полномасштабном вторжении", – сказал Громов.

Он добавил, что на сегодняшний день Россия вывезла из Беларуси все запасы боеприпасов к артиллерийским системам и реактивным системам залпового огня, которые были созданы там накануне нападения РФ на Украину.

Минск имеет ограниченные возможности по обеспечению боеприпасами наступательной группировки войск со своей территории, отметил генерал.

"Перспективы привлечения белорусских войск непосредственно к войне в Украине зависят от способности российских сил продвинуться на донецком направлении, а также от активности действий сил обороны Украины", – сказал Громов.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Российские войска заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

Теги: Беларусь, Генштаб ВСУ, Брянская область, российские военные, российские оккупанты, Курская область
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