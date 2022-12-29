Россия держит у границ с Украиной вдвое меньше военных, чем перед вторжением 24 февраля – Генштаб ВСУ

В Генштабе ВСУ назвали численность армии оккупантов в Беларуси и граничащих с Украиной областях Фото:EPA

Он уточнил, что нынешнее количество составляет 22 тыс. против 45,5 тыс. оккупантов, которые принимали участие во вторжении 24 февраля. Непосредственно в Беларуси сейчас находится до 11 тыс. российских военных и более 400 единиц военной техники.

"Даже в случае привлечения всех боевых белорусских частей из состава сухопутных войск и сил специальных операций совместная группировка войск агрессора будет насчитывать около 30 тыс. человек, что все равно меньше того количества, которое принимало участие в полномасштабном вторжении", – сказал Громов.

Он добавил, что на сегодняшний день Россия вывезла из Беларуси все запасы боеприпасов к артиллерийским системам и реактивным системам залпового огня, которые были созданы там накануне нападения РФ на Украину.

Минск имеет ограниченные возможности по обеспечению боеприпасами наступательной группировки войск со своей территории, отметил генерал.

"Перспективы привлечения белорусских войск непосредственно к войне в Украине зависят от способности российских сил продвинуться на донецком направлении, а также от активности действий сил обороны Украины", – сказал Громов.