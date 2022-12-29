Оккупанты наступают на бахмутском и авдеевском направлениях, ВСУ ударили по 20 районам сосредоточения сил врага – Генштаб

Помимо этого, враг пытается улучшить тактическое положение на лиманском направлении.
Подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Андреевка, Площанка и Червонопоповка Луганской области и Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Победа Донецкой области.
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения врага и четыре удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пять пунктов управления, три района сосредоточения живой силы и боеприпасов оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Последние недели оккупанты атакуют преимущественно на бахмутском и авдеевском направлениях.