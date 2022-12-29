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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты наступают на бахмутском и авдеевском направлениях, ВСУ ударили по 20 районам сосредоточения сил врага – Генштаб

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Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пять пунктов управления оккупантов
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пять пунктов управления оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты продолжают ведение наступательных действий на бахмутском и авдеевском направлениях. Об этом 29 декабря в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Помимо этого, враг пытается улучшить тактическое положение на лиманском направлении.

Подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Андреевка, Площанка и Червонопоповка Луганской области и Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Победа Донецкой области.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения врага и четыре удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пять пунктов управления, три района сосредоточения живой силы и боеприпасов оккупантов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid07iJJhwuq84rTjXo22cc5TMuNjP5WDn9UyRCYFgwLpXUf9x2qm1GzQ4tYaQmmhMLXl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Последние недели оккупанты атакуют преимущественно на бахмутском и авдеевском направлениях.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Авдеевка, ВСУ, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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