Оккупанты наступают на бахмутском и авдеевском направлениях, ВСУ ударили по 20 районам сосредоточения сил врага – Генштаб

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пять пунктов управления оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Помимо этого, враг пытается улучшить тактическое положение на лиманском направлении.

Подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Андреевка, Площанка и Червонопоповка Луганской области и Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Победа Донецкой области.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения врага и четыре удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пять пунктов управления, три района сосредоточения живой силы и боеприпасов оккупантов.

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