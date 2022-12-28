С-300, боеприпасы, техника, 150 раненых военных. Генштаб ВСУ подтвердил потери оккупантов в Запорожской области в предыдущие дни

"Российские оккупанты продолжают бесславно умирать в Украине. В Запорожской области подтверждено уничтожение в предыдущие дни одного зенитного ракетного комплекса С-300, восьми единиц военной техники разных типов и склада боеприпасов", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что ранены более 150 российских военнослужащих.
"Количество ликвидированных уточняется", – сообщили в пресс-центре.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 28 декабря, составили около 103 770 военных, 3017 танков, 283 самолета, 267 вертолетов и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".