С-300, боеприпасы, техника, 150 раненых военных. Генштаб ВСУ подтвердил потери оккупантов в Запорожской области в предыдущие дни

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля Фото: EPA

"Российские оккупанты продолжают бесславно умирать в Украине. В Запорожской области подтверждено уничтожение в предыдущие дни одного зенитного ракетного комплекса С-300, восьми единиц военной техники разных типов и склада боеприпасов", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что ранены более 150 российских военнослужащих.

"Количество ликвидированных уточняется", – сообщили в пресс-центре.