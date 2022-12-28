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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за последние сутки разбили пункт управления и семь мест сосредоточения оккупантов и их военной техники – Генштаб

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Потери РФ с 24 февраля по 27 декабря составили около 103 220 человек
Потери РФ с 24 февраля по 27 декабря составили около 103 220 человек
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские ракетчики и артиллеристы за минувшие сутки поразили пункт управления российской армии, а также семь районов сосредоточения личного состава и техники. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал 28 декабря в Fаcebook.

Также Вооруженные силы Украины уничтожили два склада боеприпасов. Под огонь попал важный военный объект врага, говорится в сообщении.

В Генштабе уточнили информацию о количестве потерь оккупантов в результате огневого поражения в районе Чаплинки Херсонской области 26 декабря. Там за один раз было ликвидировано около 50 российских военных.

"Во временно оккупированном Севастополе захватчики активизировали агитацию о поступлении на военную службу по контракту в вооруженные силы РФ", – написали в Генштабе. 

Там подчеркивают, что за последние сутки российская армия нанесла всего один ракетный удар по территории Украины, но опасность авиационных и ракетных атак по критической инфраструктуре страны сохраняется.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0cninYJtXAeNLgRdF7KcXfjriEYCoro2W11YK3XNGM9eMb4ryTbMk9nNyJ9W41mEdl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

27 декабря армия РФ провела 33 обстрела из реактивных систем залпового огня. Оккупанты продолжают наступать на бахмутском и авдеевском направлениях и пытаются улучшить тактическое положение на лиманском направлении, говорится в сообщении Генштаба.

Потери российских оккупантов с 24 февраля по 27 декабря, по данным Генштаба ВСУ, составили около 103 220 человек личного состава.
Теги: Крым, Севастополь, Генштаб ВСУ, Херсонская область, армия РФ, артиллерия, война России против Украины, Чаплинка, потери армии России, российские оккупанты
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