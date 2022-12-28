ВСУ за последние сутки разбили пункт управления и семь мест сосредоточения оккупантов и их военной техники – Генштаб

Также Вооруженные силы Украины уничтожили два склада боеприпасов. Под огонь попал важный военный объект врага, говорится в сообщении.
В Генштабе уточнили информацию о количестве потерь оккупантов в результате огневого поражения в районе Чаплинки Херсонской области 26 декабря. Там за один раз было ликвидировано около 50 российских военных.
"Во временно оккупированном Севастополе захватчики активизировали агитацию о поступлении на военную службу по контракту в вооруженные силы РФ", – написали в Генштабе.
Там подчеркивают, что за последние сутки российская армия нанесла всего один ракетный удар по территории Украины, но опасность авиационных и ракетных атак по критической инфраструктуре страны сохраняется.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.