Оккупанты стали меньше обстреливать позиции сил обороны на юге, чтобы сосредоточиться на Бахмуте – Генштаб ВСУ

"При этом боеприпасы были доставлены на бахмутское и лиманское направления. Более 40% артиллерийских обстрелов противника вдоль линии столкновения от Купянска до Марьинки выпадает именно на бахмутское направление", – рассказал Громов.

По его словам, вокруг Бахмута украинские военные ежедневно сдерживают до 20 атак россиян.

"Противник пытается любой ценой, не считаясь с многочисленными потерями личного состава, захватить Бахмут", – отметил генерал.