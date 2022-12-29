Оккупанты стали меньше обстреливать позиции сил обороны на юге, чтобы сосредоточиться на Бахмуте – Генштаб ВСУ

"При этом боеприпасы были доставлены на бахмутское и лиманское направления. Более 40% артиллерийских обстрелов противника вдоль линии столкновения от Купянска до Марьинки выпадает именно на бахмутское направление", – рассказал Громов.
По его словам, вокруг Бахмута украинские военные ежедневно сдерживают до 20 атак россиян.
"Противник пытается любой ценой, не считаясь с многочисленными потерями личного состава, захватить Бахмут", – отметил генерал.
Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны" – об этом заявлял спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.
Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отметили в британской разведке 22 декабря. Британские военные считают, что российская пехота могла закрепиться в восточных промышленных районах Бахмута, а время от времени продвигается в жилые районы. По их мнению, оккупанты в городских боях вряд ли смогут достичь успеха.
Генеральный штаб ВСУ в конце декабря отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.
Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт исследования войны 25 декабря.