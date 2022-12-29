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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты стали меньше обстреливать позиции сил обороны на юге, чтобы сосредоточиться на Бахмуте – Генштаб ВСУ

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Украинские военные отражают до 20 атак оккупантов под Бахмутом, сообщили в Генштабе
Украинские военные отражают до 20 атак оккупантов под Бахмутом, сообщили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Для сосредоточения артиллерийского огня вокруг Бахмута Донецкой области противник сознательно уменьшил в последние недели количество обстрелов позиций украинских войск на херсонском и запорожском направлениях. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 29 декабря, который транслировало Военное телевидение Украины.

"При этом боеприпасы были доставлены на бахмутское и лиманское направления. Более 40% артиллерийских обстрелов противника вдоль линии столкновения от Купянска до Марьинки выпадает именно на бахмутское направление", – рассказал Громов.

По его словам, вокруг Бахмута украинские военные ежедневно сдерживают до 20 атак россиян. 

"Противник пытается любой ценой, не считаясь с многочисленными потерями личного состава, захватить Бахмут", – отметил генерал.

Контекст:

Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны" – об этом заявлял спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отметили в британской разведке 22 декабря. Британские военные считают, что российская пехота могла закрепиться в восточных промышленных районах Бахмута, а время от времени продвигается в жилые районы. По их мнению, оккупанты в городских боях вряд ли смогут достичь успеха.

Генеральный штаб ВСУ в конце декабря отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт исследования войны 25 декабря.

Теги: Донецкая область, Генштаб ВСУ, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, Бахмут, Алексей Громов
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