Буданов съездил в Бахмут и встретился с разведчиками на передовой. Фоторепортаж
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram
Начаьник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов посетил Бахмут Донецкой области, в районе которого уже несколько месяцев идут ожесточенные бои. 28 декабря об этом пресс-служба ГУР проинформировала
в Telegram и опубликовала фоторепортаж о визите. Согласно релизу, глава украинской военной разведки посетил передовые позиции сил обороны в Бахмуте, где работает спецназ ГУР. "Генерал-майор Кирилл Буданов заслушал доклады командиров подразделений ГУР МО Украины, определил задачи и наградил воинов, особо отличившихся во время уничтожения оккупантов", – отметили авторы релиза.