ГОРДОН
 
 
События

Буданов съездил в Бахмут и встретился с разведчиками на передовой. Фоторепортаж

Сегодня 12.03
Начаьник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов посетил Бахмут Донецкой области, в районе которого уже несколько месяцев идут ожесточенные бои. 28 декабря об этом пресс-служба ГУР проинформировала в Telegram и опубликовала фоторепортаж о визите. Согласно релизу, глава украинской военной разведки посетил передовые позиции сил обороны в Бахмуте, где работает спецназ ГУР. "Генерал-майор Кирилл Буданов заслушал доклады командиров подразделений ГУР МО Украины, определил задачи и наградил воинов, особо отличившихся во время уничтожения оккупантов", – отметили авторы релиза.
Теги: Донецкая область, спецназ, разведчики, война России против Украины, Бахмут, награды, визит, доклад, Кирилл Буданов
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Пионтковский: Пригожин амбициознее Кадырова. Он задумывается о грядущем разделе триллионной собственности, которая станет бесхозной после падения путинской верхушки
  Пионтковский: Пригожин амбициознее Кадырова. Он задумывается о грядущем разделе триллионной собственности, которая станет бесхозной после падения путинской верхушки G
Алеся БАЦМАН
Мамулашвили: Гражданин Украины Саакашвили – враг Путина, единственное быстрое решение – обменять его на пленных россиян
Мамулашвили: Гражданин Украины Саакашвили – враг Путина, единственное быстрое решение – обменять его на пленных россиян G
Елена ПОСКАННАЯ
Польский генерал Скшипчак: РФ стягивает танки откуда только может. Не раньше февраля она будет иметь их достаточно, чтобы начать операцию
Польский генерал Скшипчак: РФ стягивает танки откуда только может. Не раньше февраля она будет иметь их достаточно, чтобы начать операцию
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 