В кабинете у Буданова есть карта с "расчлененной" Россией – СМИ

Буданов: Может быть, это просто широкий маркер. А может, и нет Фото: liga.net

Так, черным маркером обведены Курская, Белгородская области и Кубань. Согласно карте, они входят в состав Украины.

На Калининградской области написано "ФРГ", на Карелии и северо-западе – "Ф", на Кавказе – "Ичкерия", на центральных областях и части Сибири – "ЦАР", на Дальнем Востоке – "К", на Курильских островах – "Япония".

Фото: liga.net

Журналисты спросили, можно ли расценивать такой сценарий как следующий этап после выхода украинских войск на границы 1991 года.

"Все видят то, что они хотят видеть. Может быть, это просто широкий маркер. А может, и нет", – ответил Буданов.