ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В кабинете у Буданова есть карта с "расчлененной" Россией – СМИ

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Буданов: Может быть, это просто широкий маркер. А может, и нет
Буданов: Может быть, это просто широкий маркер. А может, и нет
Фото: liga.net

В кабинете у руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова есть карта России, на которой ряд частей ее нынешней территории входят в состав других государств. Об этом заявили журналисты LIGA.net после интервью с главой ГУР и опубликовали фото.

Так, черным маркером обведены Курская, Белгородская области и Кубань. Согласно карте, они входят в состав Украины.

На Калининградской области написано "ФРГ", на Карелии и северо-западе – "Ф", на Кавказе – "Ичкерия", на центральных областях и части Сибири – "ЦАР", на Дальнем Востоке – "К", на Курильских островах – "Япония".

Фото: liga.net
Фото: liga.net

Журналисты спросили, можно ли расценивать такой сценарий как следующий этап после выхода украинских войск на границы 1991 года.

"Все видят то, что они хотят видеть. Может быть, это просто широкий маркер. А может, и нет", – ответил Буданов.

Контекст:

Россия – крупнейшая страна в мире, ее площадь составляет более 17 млн км², население – более 140 млн человек.

Политики и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что Россия рано или поздно распадется. Глава СНБО Украины Алексей Данилов в 2020 году назвал Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.

Бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош сравнил Россию с СССР и высказал мнение, что распад России произойдет не в далеком будущем. "Мне кажется, это дело одного поколения. Например, в 1989 году я и подумать не мог, что в 1991 году Советский Союз развалится. То есть это все может произойти в любой момент", – сказал он в интервью изданию "ГОРДОН" в 2021 году. 

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованной в сентябре 2022 года, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.

По мнению бывшего российского вице-премьер-министра, близкого соратника экс-президента РФ Бориса Ельцина Михаила Полторанина, в случае распада "первой смоется Тува вместе с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу", после этого от России могут отделиться Чечня, Дагестан и Дальний Восток.

Теги: Кубань, Белгородская область, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов, Курская область, распад России
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