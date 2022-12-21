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Данилов: Россияне самостоятельно создали все предпосылки для распада России

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Данилов: Для нас это один из абсолютно приемлемых сценариев, чтобы произошла фрагментация Российской Федерации
Данилов: Для нас это один из абсолютно приемлемых сценариев, чтобы произошла фрагментация Российской Федерации
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Граждане России самостоятельно создали предпосылки для того, чтобы их страна прекратила существование. Об этом в опубликованном 21 декабря интервью "Голосу Америки" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Для нас это один из абсолютно приемлемых сценариев, чтобы произошла фрагментация Российской Федерации. Более того, могу сказать, что все предварительные предпосылки для этого россияне сделали самостоятельно. Я четко понимаю, что такая страна, как Ичкерия, – это абсолютно независимая страна, и она объявит свою независимость, как только произойдут какие-то изменения в Российской Федерации", – сказал Данилов.

По его мнению, Ичкерия станет первой, кто провозгласит независимость от РФ.

"Более того, могу сказать, что там уже происходит очень много процессов внутри, которые мы пока с вами не наблюдаем, но они идут, и это приведет к разрушению России. Еще раз подчеркиваю: они [россияне] самостоятельно запустили этот процесс, когда начали посягать на чужие земли, на чужие территории, пробовать устанавливать свои правила там, куда они вообще не должны совать свой нос", – подчеркнул Данилов.

Контекст:

Россия – крупнейшая страна в мире, ее площадь составляет более 17 млн км², население – более 140 млн человек.

Политики и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что Россия рано или поздно распадется. Данилов в 2020 году назвал Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.

Бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош сравнил Россию с СССР и высказал мнение, что распад России произойдет не в далеком будущем. "Мне кажется, это дело одного поколения. Например, в 1989 году я и подумать не мог, что в 1991 году Советский Союз развалится. То есть это все может произойти в любой момент", – сказал он в интервью изданию "ГОРДОН" в 2021 году. 

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованной в сентябре 2022 года, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.

По мнению бывшего российского вице-премьер-министра, близкого соратника экс-президента РФ Бориса Ельцина Михаила Полторанина, в случае распада "первой смоется Тува вместе с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу", после этого от России могут отделиться Чечня, Дагестан и Дальний Восток.

Теги: Россия, Украина, Ичкерия, война России против Украины, Алексей Данилов, распад России
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