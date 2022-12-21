Данилов: Россияне самостоятельно создали все предпосылки для распада России

Данилов: Для нас это один из абсолютно приемлемых сценариев, чтобы произошла фрагментация Российской Федерации Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

"Для нас это один из абсолютно приемлемых сценариев, чтобы произошла фрагментация Российской Федерации. Более того, могу сказать, что все предварительные предпосылки для этого россияне сделали самостоятельно. Я четко понимаю, что такая страна, как Ичкерия, – это абсолютно независимая страна, и она объявит свою независимость, как только произойдут какие-то изменения в Российской Федерации", – сказал Данилов.

По его мнению, Ичкерия станет первой, кто провозгласит независимость от РФ.

"Более того, могу сказать, что там уже происходит очень много процессов внутри, которые мы пока с вами не наблюдаем, но они идут, и это приведет к разрушению России. Еще раз подчеркиваю: они [россияне] самостоятельно запустили этот процесс, когда начали посягать на чужие земли, на чужие территории, пробовать устанавливать свои правила там, куда они вообще не должны совать свой нос", – подчеркнул Данилов.