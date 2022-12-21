Данилов: Россияне самостоятельно создали все предпосылки для распада России

"Для нас это один из абсолютно приемлемых сценариев, чтобы произошла фрагментация Российской Федерации. Более того, могу сказать, что все предварительные предпосылки для этого россияне сделали самостоятельно. Я четко понимаю, что такая страна, как Ичкерия, – это абсолютно независимая страна, и она объявит свою независимость, как только произойдут какие-то изменения в Российской Федерации", – сказал Данилов.
По его мнению, Ичкерия станет первой, кто провозгласит независимость от РФ.
"Более того, могу сказать, что там уже происходит очень много процессов внутри, которые мы пока с вами не наблюдаем, но они идут, и это приведет к разрушению России. Еще раз подчеркиваю: они [россияне] самостоятельно запустили этот процесс, когда начали посягать на чужие земли, на чужие территории, пробовать устанавливать свои правила там, куда они вообще не должны совать свой нос", – подчеркнул Данилов.
Россия – крупнейшая страна в мире, ее площадь составляет более 17 млн км², население – более 140 млн человек.
Политики и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что Россия рано или поздно распадется. Данилов в 2020 году назвал Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.
Бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош сравнил Россию с СССР и высказал мнение, что распад России произойдет не в далеком будущем. "Мне кажется, это дело одного поколения. Например, в 1989 году я и подумать не мог, что в 1991 году Советский Союз развалится. То есть это все может произойти в любой момент", – сказал он в интервью изданию "ГОРДОН" в 2021 году.
Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованной в сентябре 2022 года, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.
По мнению бывшего российского вице-премьер-министра, близкого соратника экс-президента РФ Бориса Ельцина Михаила Полторанина, в случае распада "первой смоется Тува вместе с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу", после этого от России могут отделиться Чечня, Дагестан и Дальний Восток.