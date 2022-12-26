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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Буданов посоветовал украинцам для следующего летнего отпуска выбирать Крым

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Украинские власти намерены вернуть Крым и другие захваченные Россией территории
Украинские власти намерены вернуть Крым и другие захваченные Россией территории
Фото: depositphotos.com

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что следующим летом Украина уже вернет себе Крым. Такое мнение он озвучил в интервью LIGA.net.

Журналисты спросили главу украинской военной разведки, куда он посоветует поехать на море в отпуск летом 2023 года.

"Я посоветую в Крым. Это жемчужина Украины, которая давно ждет украинских туристов",  ответил Буданов. 

В этом интервью он также отметил, что Крым будет возвращен "комбинированным путем: и силой, и дипломатией".

"Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – подчеркнул Буданов.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ. Заместитель Резникова Владимир Гаврилов не исключил, что силы обороны Украины зайдут в оккупированный РФ Крым до конца декабря. Он высказал мнение, что ВСУ продолжат воевать зимой, используя набранный темп.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что украинским войскам, чтобы добраться до границ Крыма, на сегодняшний день нужно преодолеть расстояние 84 км до Мелитополя. Он пояснил, что из Мелитополя Запорожской области ВСУ уже могут вести огонь по Крымскому перешейку из реактивных системам залпового огня HIMARS и других средств поражения.

Теги: Крым, война России против Украины, Кирилл Буданов, деоккупация
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