Буданов посоветовал украинцам для следующего летнего отпуска выбирать Крым

Журналисты спросили главу украинской военной разведки, куда он посоветует поехать на море в отпуск летом 2023 года.

"Я посоветую в Крым. Это жемчужина Украины, которая давно ждет украинских туристов", – ответил Буданов.

В этом интервью он также отметил, что Крым будет возвращен "комбинированным путем: и силой, и дипломатией".

"Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – подчеркнул Буданов.