Малюк рассказал, зачем Россия "засветила" обменянного Медведчука в Крыму

22 ноября в соцсетях появилось видео якобы из Ялты, авторы которого утверждали, что на кадрах Медведчук сидит в кафе с женой Оксаной Марченко.

Малюк считает, что обменянного нардепа тогда "засветили" специально.

"Наверное, это нужно было для того, чтобы показать, что он жив и все у него хорошо. Я больше чем убежден, что он встречался с Путиным, конечно", – сказал руководитель СБУ.

Он добавил, что Медведчук дал все необходимые показания и сообщил много важной для украинских спецслужб информации о бывших и действующих чиновниках и только потом его обменяли на украинских защитников.

"Заказал яичницу в одном небольшом кафе – вот и все его обстоятельства. Сначала, извините, тюрьма и вши, потом – обмен, а потом – яичница в Крыму. До этого он был "королем жизни". По крайней мере, он себя так чувствовал", – прокомментировал Малюк видео из Ялты.