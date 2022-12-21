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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Малюк рассказал, зачем Россия "засветила" обменянного Медведчука в Крыму

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Медведчук в Крыму встречался с российским президентом СБУ
Медведчук в Крыму встречался с российским президентом – СБУ
Фото: ЕРА

Переданный России в рамках обмена подозреваемый в госизмене народный депутат от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук встречался с президентом России Владимиром Путиным в Крыму. Об этом исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины генерал-майор Василий Малюк рассказал в интервью "1+1", опубликованном 21 декабря в YouТube.

22 ноября в соцсетях появилось видео якобы из Ялты, авторы  которого утверждали, что на кадрах Медведчук сидит в кафе с женой Оксаной Марченко.

Малюк считает, что обменянного нардепа  тогда "засветили" специально.

"Наверное, это нужно было для того, чтобы показать, что он жив и все у него хорошо. Я больше чем убежден, что он встречался с Путиным, конечно", – сказал руководитель СБУ.

Он добавил, что Медведчук дал все необходимые показания и сообщил много важной для украинских спецслужб информации о бывших и действующих чиновниках и только потом его обменяли на украинских защитников.

"Заказал яичницу в одном небольшом кафе – вот и все его обстоятельства. Сначала, извините, тюрьма и вши, потом – обмен, а потом – яичница в Крыму. До этого он был "королем жизни". По крайней мере, он себя так чувствовал", – прокомментировал Малюк видео из Ялты.

Контекст:

Медведчук в Украине фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму. Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Медведчук находился под домашним арестом, ему было запрещено покидать жилье в Киеве. 26 февраля 2022 года, через два дня после полномасштабного вторжения РФ в Украину, полицейские не застали политика дома, после чего его объявили в государственный, межгосударственный и международный розыск.

12 апреля стало известно, что СБУ задержала Медведчука. Нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины, сказал президент Украины Владимир Зеленский. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.

16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога. Меру пресечения ему несколько раз продлевали, последний раз – до 14 ноября. 2 июня ГБР завершило досудебное расследование в отношении Медведчука.

21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину. России передали 55 российских военных и Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.

Политик "прошел все следственные действия", которые предусмотрены законодательством, Украина получила от Медведчука "все, что необходимо" для установления правды в рамках уголовных производств, сказал Зеленский. "Отдать Медведчука за настоящих воинов не жалко", – подчеркнул президент.

Теги: Владимир Путин, СБУ, Крым, Виктор Медведчук, война России против Украины, Василий Малюк
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