Арестованную в Хорватии 93-метровую яхту Медведчука стоимостью около $200 млн продадут на аукционе

Royal Romance относится к самым большим яхтам в мире, отметили в АРМА Фото: Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів – АРМА / Facebook

Об этом 2 декабря написала The Guardian со ссылкой на заявление правительства Украины.

Отмечается, что суд в Хорватии постановил, что 93-метровая яхта Медведчука должна быть передана Национальному агентству по розыску и управлению активами (АРМА).

Представители АРМА 13–22 ноября осуществили осмотр арестованной яхты, говорится в Facebook агентства 30 ноября.

"АРМА разыскала указанный актив в рамках уголовного производства и в дальнейшем, после наложения ареста, получила элитное имущество для сохранения экономической стоимости путем реализации на торгах, – указывается в сообщении. – Поскольку осуществление мероприятий по передаче в управление АРМА яхты согласно решению Окружного суда города Сплит… возложено на администрацию морского порта… сотрудники Нацагентства провели ряд встреч и переговоров с представителями порта, местных правоохранительных органов и министерства юстиции Хорватии. В итоге специалистам АРМА удалось провести визуальный осмотр актива и осуществить его фотофиксацию в городе Трогир".

Это будет первая продажа от имени Украины с тех пор, как страны Запада ввели санкции на активы сотен связанных с РФ олигархов после полномасштабного вторжения России 24 февраля, подчеркнула The Guardian.

В АРМА заявили, что управление арестованным имуществом, которое находится в пределах иностранной юрисдикции, является уникальной ситуацией и не имеет аналогов не только в Украине, но и в международной практике.

По информации агентства, Royal Romance относится к самым большим яхтам в мире, а ее ориентировочная стоимость составляет около 8 млрд грн на момент выпуска (более $200 млн).

"Судно имеет высоту 29 м, состоит из шести этажей и оборудовано двумя лифтами. Среди прочего на яхте размещены четыре палубы, кинотеатр, спортзал, бассейн, спа-зона и косметологический кабинет, а также около 50 комнат разного назначения", – сказано в сообщении АРМА.