ГОРДОН
 
 
МИР

Арестованную в Хорватии 93-метровую яхту Медведчука стоимостью около $200 млн продадут на аукционе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Royal Romance относится к самым большим яхтам в мире, отметили в АРМА
Royal Romance относится к самым большим яхтам в мире, отметили в АРМА
Фото: Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів – АРМА / Facebook

Яхта Royal Romance переданного России (в рамках обмена) подозреваемого в госизмене нардепа от запрещенной "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука будет продана на аукционе, после того как ее арестовали в Хорватии в начале года.

Об этом 2 декабря написала The Guardian со ссылкой на заявление правительства Украины.

Отмечается, что суд в Хорватии постановил, что 93-метровая яхта Медведчука должна быть передана Национальному агентству по розыску и управлению активами (АРМА).

Представители АРМА 13–22 ноября осуществили осмотр арестованной яхты, говорится в Facebook агентства 30 ноября.

"АРМА разыскала указанный актив в рамках уголовного производства и в дальнейшем, после наложения ареста, получила элитное имущество для сохранения экономической стоимости путем реализации на торгах, – указывается в сообщении. – Поскольку осуществление мероприятий по передаче в управление АРМА яхты согласно решению Окружного суда города Сплит… возложено на администрацию морского порта… сотрудники Нацагентства провели ряд встреч и переговоров с представителями порта, местных правоохранительных органов и министерства юстиции Хорватии. В итоге специалистам АРМА удалось провести визуальный осмотр актива и осуществить его фотофиксацию в городе Трогир".

Это будет первая продажа от имени Украины с тех пор, как страны Запада ввели санкции на активы сотен связанных с РФ олигархов после полномасштабного вторжения России 24 февраля, подчеркнула The Guardian.

В АРМА заявили, что управление арестованным имуществом, которое находится в пределах иностранной юрисдикции, является уникальной ситуацией и не имеет аналогов не только в Украине, но и в международной практике.

По информации агентства, Royal Romance относится к самым большим яхтам в мире, а ее ориентировочная стоимость составляет около 8 млрд грн на момент выпуска (более $200 млн).

"Судно имеет высоту 29 м, состоит из шести этажей и оборудовано двумя лифтами. Среди прочего на яхте размещены четыре палубы, кинотеатр, спортзал, бассейн, спа-зона и косметологический кабинет, а также около 50 комнат разного назначения", – сказано в сообщении АРМА.

https://www.facebook.com/arma.gov.ua/posts/pfbid02LfRwNgL8UFzuBZu96SBHoJijuzoZNUEp2sAN9qJZ1d4xZhoukJDHgciv3GpAXzsRl

Контекст:

В апреле 2022 года Лычаковский районный суд Львова арестовал имущество Медведчука и его супруги Оксаны Марченко и передал яхту Royal Romance в управление АРМА. Арестованную яхту, скорее всего, продадут на аукционе, проинформировали в АРМА 28 апреля.

Согласно информации на специализированном сайте MarineTraffic, Royal Romance была построена в 2015 году.

Jutarnji list сообщало, что в середине ноября агенты ФБР США провели обыск на яхте Royal Romance. США ведут против кума президента РФ Владимира Путина Медведчука и его жены дела за нарушение там федеральных законов, в частности их обвиняют в отмывании денег, написало Jutarnji list.

Теги: Украина, Виктор Медведчук, арест, аукцион, Хорватия, кинотеатр, яхта, имущество, АРМА, суд, продажа, бассейн, Сплит
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
"Секси". Мейхер снялась в платье с разрезом
"Секси". Мейхер снялась в платье с разрезом
"Вынужден начать новую жизнь". 28-летний внук Ротару заявил, что выехал из Украины
"Вынужден начать новую жизнь". 28-летний внук Ротару заявил, что выехал из Украины
Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции
Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
  "Песня, которая принесет силы ВСУ". Kalush Orchestra и казак Сиромаха презентовали совместный клип. Видео
  "Песня, которая принесет силы ВСУ". Kalush Orchestra и казак Сиромаха презентовали совместный клип. Видео
"Обеспеченные люди без мозгов". Вандалы на глазах у прохожих срезали со стены дома в Гостомеле рисунок Бэнкси. Фото
"Обеспеченные люди без мозгов". Вандалы на глазах у прохожих срезали со стены дома в Гостомеле рисунок Бэнкси. Фото
"Сохранение тепла зимой станет важнейшей битвой этой войны". Стинг объявил сбор средств для закупки еды и спальников для украинцев
"Сохранение тепла зимой станет важнейшей битвой этой войны". Стинг объявил сбор средств для закупки еды и спальников для украинцев
Маск удалил аккаунт Уэста в Twitter после того, как тот заявил о своей симпатии к Гитлеру и Путину
Маск удалил аккаунт Уэста в Twitter после того, как тот заявил о своей симпатии к Гитлеру и Путину
"Какая красота". Бех-Романчук снялась в платье-вышиванке. Фото
"Какая красота". Бех-Романчук снялась в платье-вышиванке. Фото
Детский хор "Щедрик" исполнил композицию Леонтовича на вокзале в Нью-Йорке. Видео
Детский хор "Щедрик" исполнил композицию Леонтовича на вокзале в Нью-Йорке. Видео
Украинцы впервые смогут проголосовать за финалиста нацотбора на "Евровидение 2023" в приложении "Дія"
Украинцы впервые смогут проголосовать за финалиста нацотбора на "Евровидение 2023" в приложении "Дія"
"Красиво, чувственно и нежно". Alyosha показала картину, которую написала кофе. Фото
"Красиво, чувственно и нежно". Alyosha показала картину, которую написала кофе. Фото
"Эта зима самое главное сражение нашего несокрушимого народа". Боржемская обратилась к украинцам
"Эта зима – самое главное сражение нашего несокрушимого народа". Боржемская обратилась к украинцам
"Красавицы-украиночки". Звезды "Женского квартала" Сопонару, Адамчук и Кекелия снялись вместе
"Красавицы-украиночки". Звезды "Женского квартала" Сопонару, Адамчук и Кекелия снялись вместе
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Спасибо, что не спустила ниже", "Дура". 46-летняя Волочкова опозорилась, снявшись в белье (298661)
2
35-летняя Никитюк показала свое фото в облегающем белом топе (50275)
3
Невзоров: Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна (48718)
4
"К нам присоединится мой бывший". Дорофеева сделала заявление в сети (43331)
5
"Будет выживать без света на Борщаговке". В сети отреагировали мемами на приезд автора передачи о выживании в дикой природе Гриллса (37146)
6
"Нереально красивая", "Фотосессия бомбезная". Мейхер показала прогулочные снимки (36297)
7
"Будто копия Насти". В сети обсудили фото девушки, которой посвятил пост Потап (34769)
8
Зеленская встретилась в Букингемском дворце с женой короля Великобритании Чарльза III. Видео (32787)
 
 
 
 