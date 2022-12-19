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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия уничтожает Ханский дворец в Бахчисарае – Ткаченко

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Россияне разрушают уникальный памятник крымских татар
Россияне разрушают уникальный памятник крымских татар
Фото: Tkachenko.UA / Telegram

Россияне разбирают старинные элементы Ханского дворца в оккупированном Крыму, уничтожая историческую память, заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко 19 декабря в Telegram.

"Ханский дворец в Бахчисарае – уникальный крымскотатарский единственный архитектурный памятник, который является свидетельством существования, развития, этногенеза крымских татар на этой территории. Оккупанты его уничтожают. Они демонтируют крышу и ансамбль цветных витражей Золотого кабинета, заменяют старинную кровлю современными строительными материалами. То есть стирают национальную память новостроем", – написал Ткаченко.

Министр призвал ЮНЕСКО обратить внимание на принципы и действия России, которая является постоянным членом организации.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В ноябре 2017 года Министерство культуры Украины высказало возмущение масштабными работами, которые проводят оккупационные власти Крыма в Ханском дворце. Ведомство обратилось в ЮНЕСКО и Международный центр изучения вопросов сохранения и восстановления культурных ценностей.

Активист, экс-глава комитета Автономной Республики Крым по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Эдем Дудаков сообщил в декабре, что во время реставрации российская компания уничтожила балки Ханского дворца. Он считает, что оккупационные власти превращают Ханский дворец в Бахчисарае в "стилизованную бутафорию", намеренно выводя его из проекта ЮНЕСКО. Главное управление Нацполиции Украины в Крыму и Севастополе открыло уголовное производство по факту разрушения Ханского дворца.

В августе 2021 года Офис генерального прокурора Украины передал в Международный уголовный суд сообщение о преступлениях против культурного наследия в оккупированном Крыму. 

Теги: Крым, крымские татары, Бахчисарай, Ханский дворец, российская агрессия, война России против Украины
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