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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Крым будет возвращен и силовым путем, и дипломатией – Буданов

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Наши подразделения зайдут в Крым с оружием в руках, считает глава ГУР МО
Наши подразделения зайдут в Крым с оружием в руках, считает глава ГУР МО
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

Украина вернет все утраченные с 1991 года территории, в том числе Крым. Такое мнение начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов озвучил в интервью LIGA.net, опубликованном 26 декабря.

По его словам, озвучиваемые в западных СМИ мнения аналитиков, что освобождение аннексированного Россией полуострова Крым возможно только в дальней перспективе, а сегодня речь идет только о переговорах о восстановлении границ до 24 февраля 2022 года, ему "не интересны".

"Мне не интересно слушать мнения людей, которые не отражают позицию украинского народа. У меня противоположное мнение. Мы вернем назад все утраченные территории. Украина – страна, признанная в границах 1991 года. Кто с этим не согласен – не соглашается с миропорядком, который существует со времен окончания Второй мировой войны и с новыми основами ООН. Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

Отвечая на вопрос о перспективах использования флота морских дронов-камикадзе, который собирает Украина, он ответил, что сейчас погода мешает эффективности такого оружия.

"Погода не очень благоприятна для деятельности судов. Для использования водных дронов – тоже не очень. Когда будут благоприятные условия – думаю, их применение будет продолжено", – сказал начальник военной разведки.

Буданов также упомянул захваченный полуостров, говоря о том, куда украинцам можно планировать предстоящий отпуск летом 2023 года.

"Я посоветую в Крым. Это жемчужина Украины, которая давно ждет украинских туристов", – заявил глава ГУР МО.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ. Заместитель Резникова Владимир Гаврилов не исключил, что силы обороны Украины зайдут в оккупированный РФ Крым до конца декабря. Он высказал мнение, что ВСУ продолжат воевать зимой, используя набранный темп.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что украинским войскам, чтобы добраться до границ Крыма, на сегодняшний день нужно преодолеть расстояние 84 км до Мелитополя. Он пояснил, что из Мелитополя Запорожской области ВСУ уже могут вести огонь по Крымскому перешейку из реактивных системам залпового огня HIMARS и других средств поражения.

Теги: Крым, беспилотники, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, границы, Кирилл Буданов
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