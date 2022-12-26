Крым будет возвращен и силовым путем, и дипломатией – Буданов

Наши подразделения зайдут в Крым с оружием в руках, считает глава ГУР МО Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

По его словам, озвучиваемые в западных СМИ мнения аналитиков, что освобождение аннексированного Россией полуострова Крым возможно только в дальней перспективе, а сегодня речь идет только о переговорах о восстановлении границ до 24 февраля 2022 года, ему "не интересны".

"Мне не интересно слушать мнения людей, которые не отражают позицию украинского народа. У меня противоположное мнение. Мы вернем назад все утраченные территории. Украина – страна, признанная в границах 1991 года. Кто с этим не согласен – не соглашается с миропорядком, который существует со времен окончания Второй мировой войны и с новыми основами ООН. Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

Отвечая на вопрос о перспективах использования флота морских дронов-камикадзе, который собирает Украина, он ответил, что сейчас погода мешает эффективности такого оружия.

"Погода не очень благоприятна для деятельности судов. Для использования водных дронов – тоже не очень. Когда будут благоприятные условия – думаю, их применение будет продолжено", – сказал начальник военной разведки.

Буданов также упомянул захваченный полуостров, говоря о том, куда украинцам можно планировать предстоящий отпуск летом 2023 года.

"Я посоветую в Крым. Это жемчужина Украины, которая давно ждет украинских туристов", – заявил глава ГУР МО.