Последствия ракетной атаки повлияли на работу энергосистемы меньше, чем ожидал враг. Но в двух регионах ситуация сложная – "Укрэнерго"

"Укрэнерго" отмечает, что дефицит мощности в энергосистеме Украины не вырос после атаки оккупантов 29 декабря Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

"Благодаря профессиональным действиям диспетчерского центра "Укрэнерго" последствия повреждений оказали значительно меньшее влияние на работу энергосистемы, чем ожидал враг", – заявили в компании.

В пресс-службе "Укрэнерго" добавили, что энергосистема в плановом режиме восстанавливает нормальную работу, продолжается набор мощности генерации.

"В то же время в результате попаданий в некоторые энергообъекты сложной остается ситуация в южном и восточном регионах. Ремонтные бригады совместно с генерацией и облэнерго работают над устранением повреждений", – сказано в сообщении.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и операторы систем распределения продолжают восстанавливать поврежденные объекты и обеспечивать питание потребителей, заверили в компании.