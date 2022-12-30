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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Последствия ракетной атаки повлияли на работу энергосистемы меньше, чем ожидал враг. Но в двух регионах ситуация сложная – "Укрэнерго"

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"Укрэнерго" отмечает, что дефицит мощности в энергосистеме Украины не вырос после атаки оккупантов 29 декабря
"Укрэнерго" отмечает, что дефицит мощности в энергосистеме Украины не вырос после атаки оккупантов 29 декабря
Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

По состоянию на 30 декабря в энергосистеме дефицит мощности находится на том же уровне, что и до 10-й массированной ракетной атаки российских оккупантов, которую ВСУ отбили 29 декабря, сообщает 30 декабря в Telegram пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Благодаря профессиональным действиям диспетчерского центра "Укрэнерго" последствия повреждений оказали значительно меньшее влияние на работу энергосистемы, чем ожидал враг", – заявили в компании.

В пресс-службе "Укрэнерго" добавили, что энергосистема в плановом режиме восстанавливает нормальную работу, продолжается набор мощности генерации.

"В то же время в результате попаданий в некоторые энергообъекты сложной остается ситуация в южном и восточном регионах. Ремонтные бригады совместно с генерацией и облэнерго работают над устранением повреждений", – сказано в сообщении.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и операторы систем распределения продолжают восстанавливать поврежденные объекты и обеспечивать питание потребителей, заверили в компании.

Контекст:

Утром 29 декабря РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. По предварительным данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ выпустила по Украине 69 ракет, 54 из них сбила ПВО. Кроме того, ночью ВСУ уничтожили 11 дронов-камикадзе Shahed-131/136 на восточном направлении, проинформировало командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Россия атаковала 10 областей Украины, повреждено 28 объектов, из них 10 – критической инфраструктуры, рассказали в ГСЧС.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил об "определенных повреждениях объектов генерации и электросетей" и предупредил, что будут происходить аварийные отключения света.

После 10-й массированной ракетной атаки России 29 декабря энергосистема Украины восстанавливается в плановом режиме, рассказал вечером 29 декабря глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Теги: Россия, Украина, энергетика, авария, оккупация, Укрэнерго, дефицит, ПВО, электроэнергия, электроснабжение, ремонт, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, инфраструктура, теплоснабжение, энергосистема, российские оккупанты
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