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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты по некоторым энергообъектам попадали и по 10 раз, но мы все равно их включим – глава правления "Укрэнерго"

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Кудрицкий: В Украине достаточно много уже энергообъектов, по которым было несколько попаданий
Кудрицкий: В Украине достаточно много уже энергообъектов, по которым было несколько попаданий
Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook (архив)

Российские военные, которые 29 декабря в 10-й раз массированно обстреляли ракетами энергосистему Украины, по некоторым энергообъектам попадали и по 10 раз.

Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"У нас достаточно много уже объектов, по которым было несколько попаданий. И пять раз – это не предел. Уже были объекты, по которым и по семь, по восемь, и по 10 раз попадали россияне за эти три месяца. Но сколько раз они в объект ни попадали, мы все равно будем его восстанавливать и все равно его включим. Так или иначе будем его использовать", – отметил Кудрицкий.

По его словам, энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить энергосистему Украины.

"Сегодняшняя атака – не исключение. И прямо после окончания воздушной тревоги мои коллеги в разных регионах вышли и сейчас находятся на рабочих местах, чтобы подать энергоснабжение во все области Украины, поровну и пропорционально", – подчеркнул Кудрицкий.

Контекст:

Утром 29 декабря РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. По предварительным данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ выпустила по Украине 69 ракет, 54 из них сбила ПВО. Кроме того, ночью ВСУ уничтожили 11 дронов-камикадзе Shahed-131/136 на восточном направлении, проинформировало командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Россия атаковала 10 областей Украины, повреждено 28 объектов, из них 10 – критической инфраструктуры, рассказали в ГСЧС.

Министр энергетики сообщил об "определенных повреждениях объектов генерации и электросетей" и предупредил, что будут происходить аварийные отключения света.

Теги: Россия, Украина, Укрэнерго, электроэнергия, обстрелы, война России против Украины, ракеты, разрушения, инфраструктура, энергосистема, Владимир Кудрицкий, восстановление
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