Оккупанты по некоторым энергообъектам попадали и по 10 раз, но мы все равно их включим – глава правления "Укрэнерго"

Кудрицкий: В Украине достаточно много уже энергообъектов, по которым было несколько попаданий Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook (архив)

Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"У нас достаточно много уже объектов, по которым было несколько попаданий. И пять раз – это не предел. Уже были объекты, по которым и по семь, по восемь, и по 10 раз попадали россияне за эти три месяца. Но сколько раз они в объект ни попадали, мы все равно будем его восстанавливать и все равно его включим. Так или иначе будем его использовать", – отметил Кудрицкий.

По его словам, энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить энергосистему Украины.

"Сегодняшняя атака – не исключение. И прямо после окончания воздушной тревоги мои коллеги в разных регионах вышли и сейчас находятся на рабочих местах, чтобы подать энергоснабжение во все области Украины, поровну и пропорционально", – подчеркнул Кудрицкий.